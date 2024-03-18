فسح وخروجات ببلاش في أجواء القاهرة التاريخية| تعرف على الأماكن

عرض اليوتيوبر بيشوي رمسيس، عددًا من الأماكن التاريخية المتواجدة في مصر ويُمكن الخروج فيها والفسحة مجانا دون مقابل.



وأضاف بيشوي رمسيس خلال لقائه عبر فضائية "صدى البلد" ، أن هناك الكثير من الأماكن بالإمكان التجول فيها مثل مجمع الأديان في مصر القديمة، والمتواجد به الكنيسة المعلقة ومسجد عمرو بن العاص، معلقًا: «مش هيكلفك حاجة غير تذكرة المترو بس».

وأشار إلى أن هناك أماكن أخرى مثل خان جعفر في منطقة الجمالية، متابعاً: "المكان ده أُنشأ منذ أكثر من 1000 عام وببلاش دون تذاكر، وممشى أهل مصر، كورنيش المعادي ، كورنيش المنيل ، كوبري قصر النيل، كورنيش المقطم".