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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فسح وخروجات ببلاش في أجواء القاهرة التاريخية| تعرف على الأماكن

صدى البلد

عرض اليوتيوبر بيشوي رمسيس، عددًا من الأماكن التاريخية المتواجدة في مصر ويُمكن الخروج فيها والفسحة مجانا دون مقابل.


وأضاف بيشوي رمسيس خلال لقائه عبر فضائية "صدى البلد" ، أن هناك الكثير من الأماكن بالإمكان التجول فيها مثل مجمع الأديان في مصر القديمة، والمتواجد به الكنيسة المعلقة ومسجد عمرو بن العاص، معلقًا: «مش هيكلفك حاجة غير تذكرة المترو بس».

 وأشار إلى  أن  هناك أماكن أخرى مثل خان جعفر في منطقة الجمالية، متابعاً: "المكان ده أُنشأ منذ أكثر من  1000 عام وببلاش دون تذاكر، وممشى أهل مصر، كورنيش المعادي ، كورنيش المنيل ، كوبري قصر النيل، كورنيش المقطم".

مصر الفسحة بيشوي رمسيس عمرو بن العاص مسجد عمرو بن العاص الكنيسة المعلقة كورنيش المعادي

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