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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية.. شاهد

نورهان منصور
نورهان منصور

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نورهان منصور في الصور بإطلالة جمعت بين الأحتشام و الأناقة، حيث ارتدت بنطلون و بليزر باللون الرمادي الفاتح ونسقت معهما قميص أبيض اللون.

انتعلت نورهان منصور حذاء مسطح باللون البني، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نورهان منصور على الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

نورهان منصور
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