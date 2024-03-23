طلب إحاطة بشأن تأخر تطبيق قرار زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بالتأمين الصحي

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه الى رئیس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان، و الدكتور وزير المالية بشأن تأخر تطبيق قرار زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بهيئة التأمين الصحي.

وقالت النحاس أن تأخير هيئة التأمين الصحي بزيادة مرتبات الصيادلة المكلفين بالهيئة، يأتي رغم صدور القرار بدل مخاطر المهن الطبية إلي ١٦٠٠ جنيه وفقاً لقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وتقدمت سابقا النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه الى رئیس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان بشأن قرار وزارة الصحة برفع رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية".

ونوهت النحاس أنه بناءًا على القرار الصادر من وزير الصحة، تم زيادة رسوم تذكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية من جنيه إلى عشرة جنيهات، بل وزيادة تذكرة العيادة الخارجية بالوحدات الصحية إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيه.