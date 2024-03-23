شوال دولارات ومليون جنيه.. كواليس سرقة فندق للكلاب في مصر

سرقة فندق للكلاب.. نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بمحافظة الجيزة المصرية في استعادة خزنة عقب سرقتها من داخل أشهر فندق لاستضافة الكلاب بمنطقة كرداسة.

سرقة فندق للكلاب

وألقت الشرطة القبض على اللصوص، بعدما تلقت إخطار من قسم كرداسة بسرقة خزنة بها مبلغ 30 ألف دولار ومليون جنيه، هذا المبلغ كان بخزينة فندق شهير لاستضافة الكلاب وتدريبها.

وتشكّل فريق بحث من رجال مباحث الجيزة لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن اثنين من العمال بالفندق وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما، وأرشدا عن مكان الخزنة والأموال وتم استعادة المسروقات وتحرير محضر بالواقعة.

فنادق الكلاب

تزايدت شعبية فنادق استضافة الكلاب في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت وجهة مثالية لأصحاب الحيوانات الأليفة الذين يبحثون عن رعاية متميزة وراحة لكلابهم أثناء غيابهم عن المنزل.

وتعتبر هذه الفنادق بيئة آمنة ومريحة توفر خدمات متعددة لتلبية احتياجات الكلاب والاهتمام برفاهيتها.

تتميز فنادق الكلاب بتوفير بيئة محببة ومألوفة للكلاب. تتوفر غرف مصممة بشكل جيد ومجهزة بأسرّة مريحة وألعاب ترفيهية للكلاب للعب والتسلية.

كما يتم توفير مساحات خارجية واسعة وحدائق مخصصة للكلاب، حيث يمكن للكلاب الجري واللعب والتفاعل مع غيرها من الحيوانات.

توفر فنادق الكلاب خدمات رعاية شاملة تشمل التغذية السليمة والعناية الصحية. يتم توفير وجبات طعام متوازنة ومناسبة لاحتياجات كلبك، ويتم مراقبة صحته وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة في حالة الحاجة. كما يتم تنظيف الكلاب وتقديم خدمات الاستحمام والتجميل للحفاظ على نظافتها وصحتها العامة.

تعمل فنادق الكلاب أيضًا على توفير برامج ترفيهية وتدريبية للكلاب. يمكن للكلاب المشاركة في جلسات تدريب مع مدربين محترفين لتعزيز مهاراتها وتحسين سلوكها. كما يتم تنظيم أنشطة ترفيهية مثل السباحة، واللعب الجماعي، والتفاعل الاجتماعي مع الكلاب الأخرى، مما يوفر لها بيئة مناسبة للترفيه والاسترخاء.

تضمن فنادق الكلاب أيضًا السلامة والأمان للكلاب المحجوزة لديها. تتوفر أنظمة مراقبة متقدمة لمراقبة الكلاب على مدار الساعة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرضها للإصابة أو التوتر. كما يتم توفير فرق عمل محترفة ومدربة لرعاية الكلاب والتعامل مع أي طارئ يمكن أن يحدث في فنادق الكلاب.