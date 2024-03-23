عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شوال دولارات ومليون جنيه.. كواليس سرقة فندق للكلاب في مصر

صدى البلد

سرقة فندق للكلاب.. نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بمحافظة الجيزة المصرية في استعادة خزنة عقب سرقتها من داخل أشهر فندق لاستضافة الكلاب بمنطقة كرداسة.

سرقة فندق للكلاب

وألقت الشرطة القبض على اللصوص، بعدما تلقت  إخطار من قسم كرداسة بسرقة خزنة بها مبلغ 30 ألف دولار ومليون جنيه، هذا المبلغ كان بخزينة فندق شهير لاستضافة الكلاب وتدريبها.

وتشكّل فريق بحث من رجال مباحث الجيزة لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن اثنين من العمال بالفندق وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما، وأرشدا عن مكان الخزنة والأموال وتم استعادة المسروقات وتحرير محضر بالواقعة.

txt

مسلح يخطف حافلة ويصطدم بجدار فندق وسط لوس أنجلوس|شاهد

txt

بتكلفة خرافية.. تنفيذ أطول فندق في العالم على أرض دولة عربية

فنادق الكلاب

تزايدت شعبية فنادق استضافة الكلاب في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت وجهة مثالية لأصحاب الحيوانات الأليفة الذين يبحثون عن رعاية متميزة وراحة لكلابهم أثناء غيابهم عن المنزل. 

وتعتبر هذه الفنادق بيئة آمنة ومريحة توفر خدمات متعددة لتلبية احتياجات الكلاب والاهتمام برفاهيتها.

تتميز فنادق الكلاب بتوفير بيئة محببة ومألوفة للكلاب. تتوفر غرف مصممة بشكل جيد ومجهزة بأسرّة مريحة وألعاب ترفيهية للكلاب للعب والتسلية. 

كما يتم توفير مساحات خارجية واسعة وحدائق مخصصة للكلاب، حيث يمكن للكلاب الجري واللعب والتفاعل مع غيرها من الحيوانات.

توفر فنادق الكلاب خدمات رعاية شاملة تشمل التغذية السليمة والعناية الصحية. يتم توفير وجبات طعام متوازنة ومناسبة لاحتياجات كلبك، ويتم مراقبة صحته وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة في حالة الحاجة. كما يتم تنظيف الكلاب وتقديم خدمات الاستحمام والتجميل للحفاظ على نظافتها وصحتها العامة.

تعمل فنادق الكلاب أيضًا على توفير برامج ترفيهية وتدريبية للكلاب. يمكن للكلاب المشاركة في جلسات تدريب مع مدربين محترفين لتعزيز مهاراتها وتحسين سلوكها. كما يتم تنظيم أنشطة ترفيهية مثل السباحة، واللعب الجماعي، والتفاعل الاجتماعي مع الكلاب الأخرى، مما يوفر لها بيئة مناسبة للترفيه والاسترخاء.

تضمن فنادق الكلاب أيضًا السلامة والأمان للكلاب المحجوزة لديها. تتوفر أنظمة مراقبة متقدمة لمراقبة الكلاب على مدار الساعة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرضها للإصابة أو التوتر. كما يتم توفير فرق عمل محترفة ومدربة لرعاية الكلاب والتعامل مع أي طارئ يمكن أن يحدث في فنادق الكلاب.

فندق للكلاب سرقة فندق للكلاب المسروقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

ترشيحاتنا

الرد على أرض القتال.. مسؤول روسي يتوعد أوكرانيا بعد حادث موسكو

قبل السحور.. تصادم تريلا ونقل يسقط 5 ضحايا على طريق الواحات

مخطوطات وورق بردي .. معلومات هامة عن دار الكتب في ذكرى تأسيسها

خلال 10 سنوات.. الزراعة تفتح 93 سوقا وتصدر ‏سلعًا لـ160 دولة

ارتفاع عدد ضحايا هجوم قاعة حفلات موسكو لـ115 قتيلا

فرج عامر يكشف تصريحات مثيرة لنجم منتخب كرواتيا| ما هي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات خطيرة تكشف عن مرض كيت ميدلتون| لن تتوقع

سفرة رمضان| أصابع كفتة الدجاج المشوية

بعد زيادة أسعار البنزين.. حول سيارتك إلى غاز بالتقسيط وبدون فوائد

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة وأولادها| تفاصيل

فيديو

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

روجينا: استرجاع الجمهور لشخصياتي خلال عرض مسلسل سر إلهي نجاح| خاص

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ