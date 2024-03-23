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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بتكلفة خرافية.. تنفيذ أطول فندق في العالم على أرض دولة عربية

صدى البلد

تستمر دولة الإمارات في تتبع خطواتها نحو جذب أنظار العالم إليها وإبهارهم بخططها ومشروعاتها، لتضيف إلى التطور الحضاري الضخم التي تشهده الإمارات مع بداية القرن الحالي فندق جديد سيصبح هو الأول في العالم، فما حكايته وأين يقع بالتحديد ومتى سيفتتح ؟

سيتكون الفندق الجديد الذي سيصبح الأطول في العالم من 104 طابق، وهو برج سيل في مرسى دبي بالإمارات العربية المتحدة، وسيبلغ ارتفاعه 365 متراً، وتقوم شركة Immo Prestige Limited ببنائه.

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وبمجرد اكتماله، سيوفر إطلالات بزاوية 360 درجة على مرسى دبي ونخلة جميرا والخليج العربي، ومن المخطط أن يضم 1042 غرفة، بما في ذلك 150 جناحًا، والتي سيتم توزيعها على طوابق البرج.

تكلفة خرافية وجوائزعالمية


ويتم تنفيذ الفندق بتكلفة 388 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من عدم اكتماله بعد، فقد حصل المبنى بالفعل على جوائز أفضل هندسة فندقية عالمية، وأفضل هندسة فندقية عربية، وأفضل هندسة معمارية عربية شاهقة، في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية لعام 2019.

متى سيتم افتتاح الفندق؟

تم استخدام حوالي 12000 متر مكعب من الخرسانة وأكثر من 2700 طن من الفولاذ في أساسات ناطحة السحاب، وقد تم بناء المبنى عام 2023 ومن المتوقع افتتاحه هذا العام خلال الأشهر المقبلة.

كما يوجد في دبي ثاني أطول فندق في العالم، فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، الذي يبلغ ارتفاعه 355 متراً ويتكون من 82 طابقاً، في حين أن الفارق بين الفندقين يبلغ متر واحد فقط، فإن الفندق الجديد سيكون لديه ما يقرب من 10 أمتار عن سابقيه.

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وقال روب بيرنز، الرئيس التنفيذي لشركة The First Group، التي تستثمر في الفندق، إنه يتطلع إلى افتتاحه، وقال في بيان: "يسعدنا أن نجلب سيل إلى أفق دبي، وهو مشروع رائد سيعيد تعريف الضيافة الراقية ويعرض أفضل ما تقدمه المدينة".

وأضاف:"على الرغم من التحديات التي فرضها الوباء، إلا أننا نحرز تقدمًا كبيرًا ونسير بثبات على المسار الصحيح لافتتاح العقار رسميًا في عام 2024".

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