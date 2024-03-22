بعد اختفائها لشهور.. الأميرة كيت تظهر لأول مرة وتعلن إصابتها بمرض خطير

بعد أشهر من الاختفاء وكثير من الأقاويل حول حياتها، ظهرت الأميرة كيت أميرة ويلز زوجة الأمير ويليام اليوم الجمعة لتكسر الصمت وتعلن عن السر وراء اختفائها ومرضها والعملية الجراحية التي خضعت لإجرائها في شهر يناير الماضي.

خرجت الأميرة صاحبة الـ 42 عامًا أمام العالم أخيرًا لتعلن إصابتها بالسرطان وأنها تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في رسالة فيديو عاطفية تم تصويرها في وندسور، كشفت كيت أن الأخبار التي تدور حولها كانت بمثابة صدمة كبيرة وأنها وويليام يبذلان كل ما في وسعهما لمعالجة وإدارة هذا الأمر بشكل خاص من أجل عائلتهم الصغيرة.

جاء ذلك بعد أيام من رؤيتها وهي تبتسم مع الأمير ويليام أثناء مغادرتهما متجرهما الزراعي المفضل بالقرب من منزلهما في وندسور، وقالت إن زوجها كان مصدرًا كبيرًا للراحة والطمأنينة أثناء معركتها مع السرطان.

دعم وحب مستمر

وقالت الملكة المستقبلية، وهي تتحدث من مقعد في حديقتها: “لقد استغرقنا بعض الوقت لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة لهم، ولطمأنتهم بأنني سأكون كذلك”.

وأضافت:"كما قلت لهم؛ أنا بخير وأزداد قوة كل يوم من خلال التركيز على الأشياء التي ستساعدني على الشفاء؛ في عقلي وجسدي ورحى، يعد وجود ويليام بجانبي مصدرًا رائعًا للراحة والطمأنينة"، وأشارت :"لمست الحب والدعم واللطف الذي أظهره الكثير منكم، وهذا يعني الكثير بالنسبة لنا".

https://www.dailymail.co.uk/news/article-13228405/will-prince-harry-fly-kate-middleton-cancer-diagnosis.html#v-52694784387989947

لا تخمنوا نوع السرطان

تم اكتشاف سرطان كيت فقط بعد أن خضعت لعملية جراحية كبرى في البطن في عيادة لندن في يناير، وقال قصر كنسينجتون في لندن إنه لن يشارك تفاصيل حول نوع السرطان الذي تعاني منه الأميرة، أو في أي مرحلة من السرطان، وطلب من الناس عدم التكهن.

الملك تشارلز الذي يخضع حاليًا أيضًا لعلاج السرطان، والملكة قد تم إبلاغهما بالأخبار، كما قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن" أميرة ويلز تحظى بحب ودعم البلاد بأكمله، حيث تم الكشف عن معركتها مع السرطان هذا المساء وجاءت التمنيات الطيبة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من البيت الأبيض".

السرطان يقصف العائلة المالكة

تعيش العائلة المالكة البريطانية أزمة جديدة في الوقت الحالي حيث يعاني فيه الملك تشارلز أيضًا من مرض السرطان، في يناير تم تشخيص إصابة سارة، دوقة يورك، بسرطان الجلد، بعد ستة أشهر فقط من علاجها من سرطان الثدي، والأميرة الآن في ما يوصف بأنه "مسار التعافي" بعد أن بدأت دورة العلاج الكيميائي في أواخر فبراير.