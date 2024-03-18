أمطار في الربيع| تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. وظواهر عجيبة تصاحب درجات الحرارة

قبل أن نتغنى بـ الجو ربيع ونقفل على كل المواضيع تمر علينا عواصف ورياح قوية تعرف بـ رياح الخماسين ليسلم فصل الشتاء مهمته ويبدأ فصل الربيع بأجواء لطيفة خالية من زعابيب أمشير.

استيقظ المصريون أمس على أجواء صفراء وعلى أصوات مرعبة وأتربة شديدة تتخلل جيوبهم الأنفية، عواصف شديدة لا تهدأ منذ الصباح حتى المساء مستمرة لليوم الثاني على التوالي.

عواصف نشطة لا تهدأ



كان طقس أمس الأحد عاصف تسوده الرياح وقد بلغت سرعة تلك الرياح 40 كيلو متر في الساعة، وشهدت بعض المدن والمحافظات أمطار متفاوتة وتترواح ما بين خفيفة إلى رعدية وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

لن يتغير الطقس من أمس إلى اليوم الأثنين إلا بفارق واحد وهو سقوط الأمطار بدرجة خفيفة إلى متوسطة في القاهرة الكبرى وانخفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة ولكن الرياح مستمرة بقوتها كما هي محملة بالأتربة والرمال، ومن المفترض أن يكون اليوم الأثنين هو يوم الذروة.

تشير هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح ستنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتصل سرعة الرياح فى القاهرة الكبرى ٣٦ كم/ساعة .

طقس متقلب وأمطار متفاوتة

أما عن الأجواء فستكون مائلة للدفء نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتشهد أغلب الأنحاء طقس بارد و سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

وتكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، ووأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



رفعت غرف العمليات المركزية في 19 محافظة درجة الاستعداد القصوى للاستعداد إلى الأمطار الغزيرة والتي قد تصل إلى درجة السيول في بعض المحافظات.

وكانت المحافظات التي أعلنت استعدادها هم الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، الدقهلية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، المنوفية، المنيا، بني يوسف، الفيوم، دمياط، بورسعيد، الأقصر، قنا، سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط، والبحر الاحمر وجنوب سيناء.

طقس الأيام المقبلة

يبدا فصل الربيع جغرافيًا يوم الخميس المقبل والذي يوافق 21 مارس، لذلك تؤكد هيئة الأرصاد الجوية أننا مازلنا في فصل الشتاء، وتحذر من تخفيف الملابس أو الاستغناء عن الملابس الشتوية، فقد تعتبر أن درجات الحرارة في تلك الأيام خادعة.

تحذير للمواطنين

مع استمرار هبوب الرياح المحملة بالأتربة ينصح بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، وفي حالة الخروج يجب ارتداء كمامة واقية من الأتربة وخاصًة لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية.