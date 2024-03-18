بيان قاسٍ وأزمة كبيرة| القصة الكاملة لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

للمرة التي لا يمكن عدها أو حصرها تتردد أنباء منسوبة لـ الإعلامية "ريهام سعيد" بإنها عقدت النية على الابتعاد عن الكاميرات كممثلة وعدم الظهور في التليفزيون كمذيعة، ولكن قرار الاختفاء الذي دوى محركات البحث باسمها خلال الساعات الماضية، عكس ما تردد.

كلاكيت 100 مرة

خرجت ريهام سعيد على منصة "فيسبوك" أمام 2 مليون ونصف متابع لصفحتها الرسمية خلال الساعات الماضية، لتعلن إنها ستبتعد لفترة عن الأضواء، بدافع الراحة من الحروب التي لا تنتهي.

وجاء في مضمون المنشور الذي انتشر كالنار في الهشيم: "سأختفي لمدة طويلة حتى تعود لىَّ روحي ونفسي وطموحاتي.. أشباه البشر كتير أوي، وأنا زهقت من لعب دور الضحية، بس أنا فعلًا بيتضحك عليّا سهل أوي، ومش عارفة أتعامل مع حد.. كله يالا نفسي.. وأنا محدش شاف منّي غير كل خير".

وأكملت: "الفترة اللي فاتت مريت بحاجات كتيرة أوي وتعرضت للتشويه، مش بس الشكل.. السمعة كمان قبل تشويه الشكل.. 8 سنين من تشويهي عشان أقع.. حرب غريبة عشان مشتغلش في الإعلام وفي التمثيل.. من مين؟.. معرفش".

وفي ختام المنشور، قالت: "تعبت خلاص من الحروب غير المبررة.. الناس شريرة أوي أوي ليه؟؟؟؟.. تعبت من الغيرة والحقد.. تعبت.. أنا حبيت وأخلصت في كل حاجة عملتها في حياتي.. مش حاسة إن دي النهاية.. حاسة إني جزائي موجود وموجود في الدنيا مش بس في الآخرة".

اعتزال أم ابتعاد

وبمجرد أن انتشر منشور الإعلامية على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته الصحف على إنه اعتزال من العمل، طلت الإعلامية مرة أخرى على متابعيها في فيديو لايف ومنشورات توضح حقيقة المنشور الأخير الذي أثار حالة من الجدل.

وفي لايف قالت "أنا كنت كتبت بوست أن هطلع لايف معاكم لختم القرأن ولكن بعد صلاة الفجر حسيت إن تعبانة ومش قادرة أطلع معاكم بسبب وجهي ولحد ما اتعافى نفسيًا قلت إن هبعد عن السوشيال ميديا وأقعد في رمضان مع نفسي أنا لم أعتزل ولن أعتزل، وبرنامجي مستمر" ومع نهاية الفيديو الذي استمر حوالي 32 دقيقة "أنتم لا تخافون الله؟".

3 اعتزالات

الجدير بالذكر أن الإعلامية ريهام سعيد كانت قد أعلنت قبل ذلك اعتزالها 3 مرات، أولها كان عام 2014 وكان يخص اعتزال التمثيل، وكانت المرة الثانية في 2019، عندما توقف برنامجها الابتعاد عن الإعلام عقب صدور قرار بإيقاف برنامجها، وكررت ذلك في 2021.

