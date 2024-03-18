أول ظهور للأميرة كيت مع زوجها ويليام بعد اختفائها 3 أشهر.. تفاصيل

"كيت ميدلتون فين؟.. العائلة المالكة انهت حياة كيت زوجة الأمير ويليام، خيانة كيت للأمير هاري.. الأميرة أتوفت في العملية" تساؤلاوت كثيرة أغرقت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية على المستوى المحلي والعالمي.

تصدر هاشتاج "كيت ميدلتون" موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا في مصر، حيث غرد المصريون بشكوكهم وتساؤلاتهم وخوفهم من أن تلقى الأميرة كيت نفس مصير الأميرة ديانا.

ومن كثرة التساؤلات العالمية وفي بلدها المملكة المتحدة عن مصير الأميرة التي اختفت عن الأنظار منذ 3 أشهر عندما اعلن خضوعها لعملية جراحية في البطن، كان هناك تجاوب من قبل شهود رأوا الأميرة.

وفقا لـ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شوهدت أميرة ويلز وهي تبدو سعيدة وصحية ومرتاحة أثناء زيارة إلى متجر مزرعة محلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي المرة الأولى التي تتم رؤيتها منذ خضوعها للعملية الجراحية.

وبحسب ما ورد شوهدت كيت وويليام في أحد المواقع المفضلة لديهما، على بعد حوالي ميل واحد من منزلهما في أديلايد، في وندسور يوم السبت بعد مشاهدة أطفالهما الثلاثة، وهم يشاركون في الرياضة.

لتكن شهادة الذين شاهدوا الأميرة كيت في متجر Windsor Farm Shop بمثابة قشة يتعلق بها للجمهور البريطاني والعالمي الذي أصبح أكثر قلقًا بشأن صحة الأميرة في خضم تسونامي من التكهنات حول حالتها غير المعروفة.



وقال شاهد رأى الزوجين لصحيفة The Sun الليلة الماضية: "بعد كل الشائعات التي كانت تدور حولي، أذهلت لرؤيتهما هناك. كانت كيت تتسوق مع ويليام وبدت سعيدة وبدت في حالة جيدة، لم يكن الأطفال معهم، لكن هذه علامة جيدة على أنها كانت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لتذهب إلى المتاجر".

على الرغم من عدم التقاط أي صور للزوجين التزامًا بطلبهما بالخصوصية بينما تتعافى كيت، فإن مظهرهما المزعوم يعد علامة مشجعة على أنها تتخذ خطواتها الأولى نحو العودة إلى الارتباطات الملكية الرسمية.

ومن المتوقع أن تعود الأميرة، التي قامت بآخر مشاركة عامة لها في ساندرينجهام يوم عيد الميلاد، إلى الخدمة العامة بعد 17 أبريل، عندما يبدأ أطفالها العودة إلى مدرسة لامبروك، بالقرب من أسكوت، بعد عطلة عيد الفصح.

ومع ذلك، هناك ما يشير إلى أن كيت يمكن أن تعود الآن في وقت مبكر وربما تشاهد وهي تدخل قداس عيد الفصح السنوي في كنيسة سانت جورج في ملكية وندسور.