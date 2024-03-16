عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صور مفبركة وتكتم غامض.. أين اختفت الأميرة كيت زوجة الأمير ويليام؟

صدى البلد

في يناير الماضي صرح القصر الملكي بأن الأميرة كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام ستخضع لعملية جراحية في البطن وستختفي عن الأضواء لفترة حتى تتعافى، ولكن منذ ذلك الحين لم تظهر الأميرة مرة أخرى أمام الناس والكاميرات ليثير اختفائها شكوك وسؤال "أين كيت؟".

ولكن قبل الإعلان عن العملية الجراحية ببضع أسابيع كانت كيت بعيدة عن الأنظار، فكان آخر ظهور لها في 25 ديسمبر الماضي، حيث انضمت إلى الملك تشارلز الثالث وزوجها الأمير ويليام وأطفالها الثلاثة في المسيرة السنوية إلى كنيسة ساندرينجهام لعيد الميلاد.

txt

علاقة غامضة تربط كوكب الأرض بـ المريخ .. كيف يؤثر على المناخ؟

txt

دعوات لـ أكل الثعابين بدلًا من الدجاج واللحم والسمك.. ما الأسباب ؟

وفي 17 يناير، نشر قصر كنسينجتون في لندن تحديثًا شخصيًا غير معهود عن صحة الأميرة، وكشف عن دخولها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في البطن، ولم يحدد الغرض من الجراحة، إلا أنه أشار إلى أن فترة تعافيها تعني أننا على الأرجح لن نرى كيت مرة أخرى إلا بعد عيد الفصح، الذي يصادف هذا العام في 31 مارس.

ولكن قبل أيام زادت التكهنات العامة حول حال الأميرة والمكان التي تتواجد فيه الآن، حيث انتشرت على  وسائل التواصل الاجتماعي نظرية مؤامرة جديدة لتفسير غيابها.

وقد حاول قصر كنسينجتون في لندن  تهدئة الأوضاع والتساؤلات عن الأميرة، فقاموا بنشر صورة للأميرة مع أطفالها الثلاثة على إنها صورة جديدة للأميرة ولكن فشلت في تهدئة الجدل، حيث أدت الصورة العائلية المثيرة للجدل إلى تغذية آلة الشائعات، فقد رجح الكثيرون بعد التدقيق ان الصورة قد صممت بالذكاء الاصطناعي.

كما نشر صور على إنها الأميرة كيت في سيارتها، ولكن تبين لاحقًا أن التي تجلس في السيارة هي شقيقتها، ليشعل ذلك نار الشكوك أكثر حول الأميرة وما تعانيه حاليًا.

txt

أغرب رد فعل|لماذا صفق قاتل شقيقته "عروس بورسعيد" عند الحُكم عليه بالإعدام ؟

txt

فيديوهات زجت بها في السجن| تفاصيل حبس الراقصة حورية.. القصة الكاملة

ولكن قبل السير وراء هذه الشكوك علينا أن نعرف ما هي الجراحة التي أجرتها كيت؟

أعلن القصر عن دخول كيت إلى المستشفى لإجراء جراحة مخطط لها في البطن في 17 يناير، ولم يذكر سبب العملية، ووفق بعض التصريحات كانت هذه رغبة الأميرة في بقاء حالتها الصحية أمر خاص.

وبعد إجراء العملية نشر بيان جديد: “لقد نجحت العملية الجراحية، ومن المتوقع أن تبقى في المستشفى لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا، قبل أن تعود إلى منزلها لمواصلة تعافيها”.

في حين أننا لا نعرف حتى الآن ما الذي أدى إلى دخول كيت إلى المستشفى، ولكن أكدت  العديد من المصادر أن الحالة لم تكن سرطانية.


متى ستعود كيت إلى واجباتها الملكية؟

غير متوقع أن تعود الأميرة إلا بعد عيد الفصح وهو يأتي في31 مارس من هذا العام، على الرغم من أننا لا نعرف حتى الآن متى سنرى عودة كيت، أصدرت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة بيانًا في أوائل مارس تزعم فيه أنه تم تأكيد حضورها لحدث Trooping the Colour في 8 يونيو، حيث ستقوم بتفقد الجنود الذين هم جزء من قسم الأسرة، في دورها كعقيد فخري في الحرس الأيرلندي.

ومع ذلك، في 5 مارس، أوضح  مصدر من ويلز أن قصر كنسينجتون في لندن هو الوحيد القادر على تأكيد حضور الأميرة رسميًا في أي حدث، بمعنى آخر، سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت كيت ستحضر بالفعل Trooping the Colour.


لماذا نادراً ما تظهر كيت منذ إجراء الجراحة لها؟


أبقى القصر صامتًا على التقدم الذي أحرزته كيت منذ إجراء الجراحة، ولم يصدر سوى القليل جدًا من التصريحات حول الأميرة وبالكاد أي صور لها، كل ذلك في محاولة للحفاظ على خصوصيتها.

وفي اليوم الذي أُعلن فيه عن الجراحة، قال القصر إن كيت “تأمل أن يتفهم الجمهور رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها؛ ورغبتها في أن تظل معلوماتها الطبية الشخصية خاصة. ولذلك، لن يقدم قصر كنسينجتون في لندن تحديثات حول التقدم الذي تحرزه الأميرة إلا عندما تكون هناك معلومات جديدة مهمة يمكن مشاركتها". 
 

الأميرة كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام الملك تشارلز قصر كنسينجتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

جحيم في العمرانية.. صرخات إستغاثة من عقار مجاور لموقع حريق استوديو الأهرام.. فيديو

زادت 10 أضعاف.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج ومفاجأة حول مستقبل الجنيه

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

موضوعات متعلقة

علاقة غامضة تربط كوكب الأرض بـ المريخ .. كيف يؤثر على المناخ؟

دعوات لـ أكل الثعابين بدلًا من الدجاج واللحم والسمك.. ما الأسباب ؟

طقس ما قبل العاصفة| ماذا تعرف عن نوة "عوة" وما المحافظات التي تضربها ؟

أغرب رد فعل|لماذا صفق قاتل شقيقته "عروس بورسعيد" عند الحُكم عليه بالإعدام ؟

فيديوهات زجت بها في السجن| تفاصيل حبس الراقصة حورية.. القصة الكاملة

خسائر بـ 24 تريليون دولار.. 3 سيناريوهات لانهيار الاقتصاد العالمي على يد الاحتباس الحراري

الحشاشين من المهد إلى الهدم.. قصة طائفة قهرت ملوك العالم والسر وراء تسمياتها وعلاقتها بالحشيش

القصة الكاملة لـ مافيا الدولار من طقطق لـ سلام عليكم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء السبت الأول في رمضان 2024.. 11 كلمة تكتب لك أرزاقا لم تتوقعها

تصرف عاجل بالزمالك بعد تراجع الأداء والنتائج

شقق وفلل وفلوس بالجملة..أسرار ساخنة تكشفها محاكمة فساد وزارة الري..بعد قليل

البلطي بـ 73 جنيهًا.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 16 مارس 2024

طفرة جديدة في عالم الزراعة.. اكتشاف جديد ينعش سوق الدواجن في مصر

إتيكيت تعامل الابن مع والده من وحي مسلسل إمبراطورية ميم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل توجد علاقة بين الفستان الأحمر والجريمة؟.. أخصائي صحة نفسية يجيب

زواج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان.. أخصائي صحة نفسية يوضح أضراره

أقوى مجموعة كلاسيكية.. شيخ قطري يمتلك سيارات من القرن الـ19|صور

أرخص سيارة موديل 2024 من جيتور.. بالأسعار والمواصفات

فيديو

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ