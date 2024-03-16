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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

علاقة غامضة تربط كوكب الأرض بـ المريخ .. كيف يؤثر على المناخ؟

صلة غريبة تجمع بين
صلة غريبة تجمع بين كوكب الأرض والمريخ

قد يكون المريخ على بعد 140 مليون ميل من الأرض، ولكن هناك علاقة قوية بين الأرض والمريخ، وهذا ما اثبته العلماء في اكتشاف لهم أن هناك صلة بين عالمنا والعالم البعيد.

فقد اكتشف الباحثون في جامعة سيدني دورة عمرها 2.4 مليون سنة من الدوامات العملاقة في أعماق البحار لكوكب الأرض، والتي كانت مستمرة منذ أكثر من 40 مليون سنة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وارتبطت الدورة الدموية المكثفة تحت الماء بتفاعلات الجاذبية بين المريخ والأرض، حيث يقترب الكوكب الأحمر من الشمس كل بضعة ملايين من السنين، ويعد التآزر بين العالمين كافيًا أيضًا للتأثير على مناخ الأرض، فقد وجد أن زيادة الطاقة الشمسية والطقس الأكثر دفئًا تنشأ خلال الدورات.

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وقام الفريق بحفر 370 حفرة في أعماق المحيطات في جميع أنحاء العالم لتحليل الرواسب الموجودة في قاع البحر، وأظهرت العينات دورات من الضعف والتقوية، مما يشير إلى حدوث دوران قوي تحت الأعماق.

وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة أدريانا دوتكيفيتش إنها وفريقها فوجئوا بالكشف عن علامات الدورات في الرواسب، وهو ما يمثل أول دليل يتم العثور عليه في البيانات الجيولوجية.

وتابعت: "هناك طريقة واحدة فقط لتفسيرها: إنها مرتبطة بدورات في تفاعلات المريخ والأرض التي تدور حول الشمس"، ويُطلق على التفاعل بين الكوكبين اسم "الرنين"، وهو عندما يقوم زوج من الأجسام المدارية بسحب بعضهما البعض باستخدام قوة الدفع والسحب الثقالي، كما هو الحال في لعبة شد الحبل.

افترضت الدراسات السابقة أن كوكبي المشتري وزحل ولدا بسبب الحركة، حيث دار الأول حول الشمس ثلاث مرات إلى الأبد في دورة الكوكب الحلقي.

وتتسبب جاذبية القمر في حدوث مد وجزر في المحيطات، لكن الدراسة الجديدة هي الأولى التي تكشف عن اصطدام كوكب آخر بالأرض، ووجد الباحثون أن الدورات الأكثر دفئًا ترتبط بزيادة حدوث الانكسارات في سجل أعماق البحار، المرتبطة بدورة أكثر قوة في أعماق المحيطات.

وقد حدد العلماء أن الدوامات، كانت عنصرًا مهمًا في البحار الدافئة السابقة، ومن الممكن أن تخفف هذه العوامل جزئيًا من ركود المحيطات الذي توقع البعض أنه يمكن أن يتبع تعثر AMOC  الذي يدفع تيار الخليج ويحافظ على المناخات المعتدلة في أوروبا.

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وقال المؤلف المشارك البروفيسور ديتمار مول: "نحن نعلم أن هناك آليتين منفصلتين على الأقل تساهمان في قوة اختلاط المياه العميقة في المحيطات، AMOC هي واحدة منها، ولكن يبدو أن دوامات المحيطات العميقة تلعب دورًا مهمًا في المناخات الدافئة للحفاظ على تهوية المحيط".

وبالطبع، لن يكون لهذا نفس تأثير الدورة AMOC من حيث نقل الكتل المائية من خطوط العرض المنخفضة إلى خطوط العرض العليا والعكس.

تشبه هذه الدوامات الدوامات العملاقة، وغالبًا ما تصل إلى قاع البحر السحيق، مما يؤدي إلى تآكل قاع البحر وتراكمات كبيرة من الرواسب تسمى الخطوط الكنتورية، على غرار الانجرافات الثلجية.

وقال دوتكيويتز: "تشير بيانات أعماق البحار لدينا التي تمتد إلى 65 مليون سنة إلى أن المحيطات الأكثر دفئا لديها دوران عميق أكثر نشاطا"، ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى منع المحيط من الركود حتى لو تباطأت الدورة الانقلابية في المحيط الأطلسي أو توقفت تمامًا.

جامعة سيدني المريخ الأرض المشتري البحار

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