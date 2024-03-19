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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

تعليق جارح أخرجها عن صمتها| أروى جودة تكشف معاناتها مع هذا المرض

صدى البلد

منحت مُشاهدة الحق لنفسها في السخرية والنقد بالسب والقذف تحت مظلة حرية الرأي والتعبير أن تنتقد الفنانة أروى جودة ليس في أدائها التمثيلي في مسلسل "نعمة الأفاوكاتو" ولكن في ملامحها التي بدلها المرض.

خلال الساعات الماضية قررت ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أن تكتب تغريدة مصحوبة بصورة  تهاجم فيها الفنانة آروى جودة بسبب ملامحها وعمليات التجميل.

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فكان مضمون تلك التغريدة :"آروى جودة وشها باظ .. مين دي؟!، هو المنجد إياه .. خسارة"، وتابعت التعليقات على التغريدة بوصف الفنانة بـ الغبية.

لم تمر التغريدة مرور الكرام أو لم يلاحظها أحد بل انتشرت حتى وصلت إلى أعتاب الفنانة التي تحظى بجماهيرية وشعبية كبيرة، وقررت أن ترد عليها.

فكان رد آروى :" الغبية اللي بتتكلمي عنها من غير ما تعرفيها دي عندها مشاكل في الغدة وتخنت 20 كيلو  وبتحاول تلاقي العلاج الصح.. ربنا ما يوريكي.. رمضان كريم".

لتكشف الفنانة بتلك التغريدة عن مرضها بـ الغدة الدرقية، والتي على الارجح وفق المصادر الطبية هو خمول بالغدة الذي يسبب زيادة الوزن، وترجع أسباب الإصابة بهذا المرض لعدة أسباب كـ التهاب الغدرة الدرقية أو عقيدات في الغدة الدرقية أو نقص اليود وهو أكثر الأسباب شيوعًا.

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منذ عرض الحلقات الأولى من مسلسل نعمة الأفاوكاتو ظهرت الفنانة آروى جودة بهيئة مختلفة عما اعتادنا عليها، فلاحظ المتابعين للمسلسل زيادة وزنها وتغير ملامح وجهها بعض الشيء.

فنانون أصيبوا بـ مرض الغدة الدرقية

آروى جودة ليست  الفنانة الأولى التي تصاب بهذا المرض، فـ كوكب الشرق أم كلثوم كانت تعاني أيضًا من مرض فرط نشاط الغدة الدرقية، وكان ذلك هو السر وراء ارتداء النظارة السوداء باستمرار في حفلاتها ولقاءاتها.

فمن ضمن أعراض هذا المرض "جحوظ العينين"والانزعاج من الأضواء، وتهدل الجفون، ووقتها لم يكن هناك علاج يمكن لـ أم كلثوم أن تحصل عليه إلا من خلال الجراحة، ولكنها رفضت إجرائها.

وينضم إلى صفوف المصابون ب، مرض الغدة الدرقية من الفنانين، هو الفنان أحمد زاهر، والذي ظهر عليه زيادة في الوزن قبل عدة سنوات، حيث أصيب بفروس نادر في الغدة الدرقية يصيب 1 من كل 10 مليون شخص في العالم.

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