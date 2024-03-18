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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حلقة النار| المحيط الأطلسي يتقلص مقتربا من الاختفاء.. ماذا يعني ذلك ؟

صدى البلد

كالأشخاص لها أسرار لم تبوح بها إلا لمن أرادت أن تكشف له خباياها وتفاصيلها تلك هي الأرض وطبيعتها تفاجئ العلماء كل يوم بوجه جديد وستار يزاح عما يجرى في الأعماق وما سينتج عنه في المستقبل، ويعتبر المحيط الأطلسي وجبل طارق بباطنه هو السر الجديد التي باحت به الطبيعة للعلماء. 

منذ زمن ويعتقد أن المحيط الأطلسي هو حجر الأساس للكرة الأرضية لم يتغير أو يتزحزح من مكانه وستأتي البشرية وتفنى وهو سمة أبدية للأرض، ولكن السر الجديد هو أنه يمكن ابتلاعه من خلال منطقة اندساس واسعة تسمى "حلقة النار".

اكتشف العلماء في البرتغال إن منطقة الاندساس هذه تقع حاليًا تحت مضيق جبل طارق، وهي الفجوة المائية الضيقة بين إسبانيا والمغرب، ولكن الخبراء يعتقدون أنه يمكن أن ينمو ويتوسع غربًا إلى المحيط الأطلسي ويصبح في النهاية مسؤولاً عن إغلاق أو تقلص حوض المحيط.

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متى سيحدث ذلك ؟

حدد العلماء وقت لذلك وقالوا أنه سيحدث قريبًا، من الناحية الجيولوجية بعد حوالي 20 مليون سنة، في وقت قد يكون فيه البشر لا يزالون على قيد الحياة على هذا الكوكب.

ما هي مناطق الاندساس؟

مناطق الاندساس هي مواقع على الأرض حيث تغوص إحدى الصفائح التكتونية أسفل الأخرى، وهي معروفة بالنشاط الزلزالي القوي.


المحيطات كلها ستواجه هذا المصير

وأوضح جواو دوارتي، أستاذ التكتونيات في كلية العلوم بجامعة لشبونة بالبرتغال، ويحذر هو وزملاؤه من أن المحيطات بأكملها يمكن أن تنغلق إذا تشكلت مناطق اندساس جديدة، وربما تكون هذه العملية قد بدأت بالفعل مع المحيط الأطلسي.

وقال البروفيسور دوارتي :"لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن المحيط الأطلسي بدأ في الإغلاق، لأن مناطق الاندساس هي التي تسبب إغلاق المحيطات، عن طريق سحب قاع المحيط إلى الوشاح، مما يجمع القارات معًا".

إن مضيق جبل طارق الذي يبلغ طوله 10 أميال والذي يفصل بين إسبانيا والمغرب وكذلك أوروبا وأفريقيا هو المكان الذي تلتقي فيه الصفائح التكتونية الرئيسية الصفيحة الأوراسية والصفيحة الأفريقية.

في منطقة الاندساس هذه، تغوص الصفيحة الأفريقية أسفل الصفيحة الأوراسية، مما يؤدي إلى نشاط زلزالي وخطر الزلازل.

حاليًا، منطقة الاندساس أسفل مضيق جبل طارق هي 'نائمة'، مما يعني أن السرعة التي تنزلق بها اللوحة إلى أسفل في وشاح الأرض بطيئة جدًا.

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حاليًا، يبلغ طول منطقة الاندساس أسفل مضيق جبل طارق حوالي 125 ميلًا على الرغم من أنها تصل إلى عمق أكثر من 350 ميلًا، مما يجعلها واحدة من أصغر مناطق الاندساس في العالم.

ولكن بعد 20 مليون سنة من الآن، يمكن أن يصل طوله إلى حوالي 500 ميل، وكان الخبراء قد استخدموا لقياس ذلك ما يعرف بـ النمذجة الحاسوبية لمحاكاة حياة منطقة الاندساس منذ ولادتها خلال عصر الأوليجوسين (قبل 34 مليون إلى 23 مليون سنة).

ومن خلال محاكاة مصيره في المستقبل، وجدوا أنه سيتحرك غربًا عبر مضيق جبل طارق الضيق على مدار العشرين مليون سنة القادمة.

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