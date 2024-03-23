لوقف العدوان.. جوتيريش قد يقدم نداءً عالميا من أمام معبر رفح

استعرض مراسل قناة “إكسترا نيوز” مينا مكرم، تفاصيل تواجد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في العريش.

وقال مينا مكرم، إن محافظ شمال سيناء وقائد الجيش كانا في انتظار الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزير التعليم العالي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يقوم جوتيريش بتفقد مستشفى العريش وتفقد بعض المصابين الفلسطينيين، كما سيقوم بزيارة خاصة لمخازن الهلال الأحمر التي تضم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني.

وتابع: “الأمين العام سيزور معبر رفح، وسيوجه نداءً عالميا لوقف العدوان وإطلاق النار على غزة”.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك مؤتمر صحفي من معبر رفح، سيلقي من خلال كلمة للعالم.