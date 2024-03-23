اللقطات الأولى من وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى مطار العريش

نشرت منظمة الأمم المتحدة، منذ قليل، لقطات من وصول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى مطار العريش في مصر، في مستهل زيارة تضامنية مع الفلسطينيين في غزة.



وسيزور الأمين العام مستشفى في العريش ويتوجه إلى رفح على الجانب المصري، حيث سيجتمع مع العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة.



ومن المتوقع أن يكرر الأمين العام للأمم المتحدة نداءه لوقف إطلاق نار إنساني فوري خلال شهر رمضان.

كما تأتي زيارة جوتيريش إلى العاصمة المصرية القاهرة في أوقات مضطربة في ظل الصراع في غزة.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أفاد فرحان حق بأنه من المتوقع أن يكرر الأمين العام دعوته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإسكات الأسلحة، خاصة في غزة والسودان.

وأوضح حق أن الأمين العام أثناء وجوده في مصر سيتوجه إلى شمال سيناء، حيث سيزور مستشفى في العريش ويذهب إلى رفح على الجانب المصري، حيث سيجتمع مع العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يتناول الأمين العام في القاهرة الإفطار مع عدد من اللاجئين من السودان الذين فروا من بلدهم بسبب الأعمال العدائية المستمرة، وسيؤكد على دعواته لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك.

وسيلتقي جوتيريش أثناء وجوده في القاهرة عددا من المسئولين المصريين.

وسيواصل الأمين العام زيارته التضامنية الرمضانية في العاصمة الأردنية عمان، حيث سيزور مرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، كما سيتناول الإفطار مع عدد من لاجئي فلسطين وموظفي الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية.

ومن المتوقع أن يعقد الأمين العام أثناء وجوده في عمان اجتماعات مع مسئولين أردنيين.