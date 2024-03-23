بعد راحة أسبوع.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني بدوري الأبطال

شارك الأعلامي أحمد شوبير، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل فيسبوك.

وكتب:" الأهلي يعود إلي التدريبات اليوم بعد راحة 7 أيام استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني".

وتفاجأ الجهاز الفني للنادي الأهلي بتجدد إصابة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، في العضلة الخلفية التي ألمت به قبل 4 أسابيع خلال مباراة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم صدي البلد، أن تجدد إصابة ياسر إبراهيم أثارت غضبًا كبيرًا لمدرب الفريق مارسيل كولر، بعدما أظهرت الأشعة الجديدة حاجة اللاعب لفترة تعافٍ تصل إلى 6 أسابيع، ما يعني غيابه عن مباريات الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وربما حتى عن مباريات نصف النهائي إذا تأهل الفريق.