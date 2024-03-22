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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا : إمام عاشور أفضل من عبد الله السعيد ويستطيع اللعب في أوروبا

صدى البلد

كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، عن رأيه في إمام عاشور صديقه بالنادي الأهلي ومقارنته بعبد الله السعيد نجم الزمالك الحالي.

وقال كهربا خلال تصريحات تلفزيونية،:" عبد الله السعيد لاعب كبير ولكن إمام عاشور أفضل منه. عامل السن والمستوى الفني الحالي يؤهل عاشور للعب في أوروبا".

أصر كهربا على تميز زميله إمام عاشور على عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، من الناحية الفنية.

وظهر كهربا كضيف على برنامج "حبر سري" على قناة القاهرة والناس، حيث قال: "إمام عاشور هو شقيقي ولكنني لم أتدخل في انتقاله إلى الأهلي. طلب رأيي وقدمت له النصيحة، ولحسن الحظ نجح، وأصبح الآن أفضل لاعب في مصر".

النادي الأهلي امام عاشور محمود عبد المنعم كهربا عبد الله السعيد لاعب الزمالك

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