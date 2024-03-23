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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بقيمة 250 ألف جنيه.. سقوط عصابة سرقت عفش شقة عروس بالمحلة

عفش عروس المحلة
عفش عروس المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من عدة أفراد عقب ارتكابه واقعة سرقة عفش عروس كاملا عقب زفافها بعدة أشهر وسرقة محتوياته بقيمة تزيد عن 250 الف جنيه بمنطقة ابوشاهين وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة وتم عرضهم علي النيابة العامة وقررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من المدعوة "م.ن" 28 سنة يفيد بسرقة محتويات شقة عش زوجية ومقتنيات خاصة بها علي أيدي مجهولين عقب مرور علي زفافها عدة أشهر أثناء تواجدها بمنزل أسرتها وسفر زوجها لظروف عمله بالخارج .
أوصى مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد ابو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة  والرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم أول المحلة لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجناة .

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كما كشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ا" عاطل 29 سنة بالاشتراك مع آخرين كونوا تشكيلا عصابيا وتم اكتشافهم عبر تصوير كاميرات بمحيط موقع الحادث.

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وبنقنين الإجراءات الأمنية وباعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط الجناة واقتيادهم وعرضهم علي النيابة العامة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

أحداث الواقعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على تشكيل عصابى النيابة العامة تحرر محضر بالواقعة تشكيل فريق بحث جنائى حبس المتهم حبس المتهمين زفافه ذمة التحقيقات ضبط تشكيل عصابي على ذمة التحقيقات متهمين مديرية امن الغربية

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