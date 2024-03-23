«صحة كفر الشيخ» تنظم ندوات رمضانية عن القضية السكانية وخدمات تنظيم الأسرة

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ ندوات توعوية رمضانية بالمساجد عقب صلاة التراويح عن القضية السكانية وخدمات تنظيم الأسرة.

جاءت هذه الندوات في إطار مبادرة تنمية الأسرة المصرية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين الخصائص السكانية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية نشر الوعي الصحي في جميع مدن وقرى المحافظة.

كما أشار الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى ضرورة بذل الجهود لتوعية الأهالي والمواطنين في جميع أنحاء المحافظة بأهمية القضية السكانية.

وتضمنت الندوات: أهمية القضية السكانية وتأثيرها على التنمية المستدامة، خدمات تنظيم الأسرة التي تقدمها وزارة الصحة، وحقوق الطفل ورعايته.

أشرف على هذه الندوات الدكتور محروس الخولى، مدير تنظيم الأسرة بالمديرية، وقام بإلقائها الدكتور أحمد أشرف والدكتور أحمد محمد جبر.