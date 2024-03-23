عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقليص صلاحيات المدرب.. مانشستر يونايتد يواجه تغيرات إدارية واسعة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يسعى الشريك الجديد في نادي مانشستر يونايتد السير جيم راتكليف إلى تغيرات إدارية واسعة بدأها بتقليص صلاحيات المدرب إريك تن هاج.

txt

بقيمة 250 ألف جنيه.. سقوط عصابة سرقت عفش شقة عروس بالمحلة

txt

وزير الري يشارك فى إطلاق تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه لعام 2024


ووفقا لما ذكرته صحيفة "تيليجراف"، يريد راتكليف من المدرب سواء كان تين هاج أو خليفة محتمل له، أن يركز فقط على صلاحياته داخل الملعب.

وأضافت الصحيفة، أن المسمى الوظيفي لمدرب مانشستر يونايتد مستقبلا سيتحول إلى كبير المدربين، بدلا من المدير الفني.


ويملك تين هاج، تأثيرا كبيرا على الانتقالات في أولد ترافورد، لكن راتكليف، يريد أن يكون المدير الرياضي القادم دان أشوورث، والرئيس التنفيذي عمر برادة، أن يتوليا هذه المسؤولية مستقبلا.

ولعب تين هاج دورا في استقطاب العديد من اللاعبين الذين لم يقدموا جديدا لفريق مانشستر يونايتد، مثل أنتوني، وأندريه أونانا، وكاسيميرو، وماسون ماونت.

 

تن هاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

موضوعات متعلقة

ينافس على صدارة الدوري.. العين الإماراتي يتخذ قرارا عاجلا بشأن مدرب الفريق

وزير الرياضة يهنئ منتخب المصارعة الرومانية بالتأهل لـ أولمبياد باريس

قبل رحيله عن باريس سان جيرمان .. ردود غير مريحة من مبابي على أسئلة الصحفيين

خلع في الكتف.. إمام عاشور يبكي ويغادر الملعب بعد إشارته بخطورة الإصابة

منتخب رجال الطائرة يهزم غانا ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

ليستر سيتي يقاضي رابطة الدوري الإنجليزي لهذا السبب

مهاجم أرسنال على رادار الأندية السعودية

محمد النني يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مباراة نيوزيلندا..ماذا قال نجم آرسنال

ترشيحاتنا

رد فعل غريب من شقيق أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا فعل؟

أمين عام الأمم المتحدة يعقد اجتماعا داخل معبر رفح مع فرق إغاثة غزة

ريال مدريد يسعى لخطف صفقة نجم ليفربول

خناجر الممالك السبع.. اكتشاف 500 كنز سيغير التاريخ| هذه قصتها

استمرار توافد المحامين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة

جوتيرش يزور المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر يخطف الأنظار في عقد قران ريم سامي| شاهد

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

فيديو

أحمد مجدي: تحمست للتعاون مع روجينا ورؤوف عبد العزيز في سر إلهي

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

روجينا: استرجاع الجمهور لشخصياتي خلال عرض مسلسل سر إلهي نجاح| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ