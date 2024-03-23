تقليص صلاحيات المدرب.. مانشستر يونايتد يواجه تغيرات إدارية واسعة

يسعى الشريك الجديد في نادي مانشستر يونايتد السير جيم راتكليف إلى تغيرات إدارية واسعة بدأها بتقليص صلاحيات المدرب إريك تن هاج.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "تيليجراف"، يريد راتكليف من المدرب سواء كان تين هاج أو خليفة محتمل له، أن يركز فقط على صلاحياته داخل الملعب.

وأضافت الصحيفة، أن المسمى الوظيفي لمدرب مانشستر يونايتد مستقبلا سيتحول إلى كبير المدربين، بدلا من المدير الفني.



ويملك تين هاج، تأثيرا كبيرا على الانتقالات في أولد ترافورد، لكن راتكليف، يريد أن يكون المدير الرياضي القادم دان أشوورث، والرئيس التنفيذي عمر برادة، أن يتوليا هذه المسؤولية مستقبلا.

ولعب تين هاج دورا في استقطاب العديد من اللاعبين الذين لم يقدموا جديدا لفريق مانشستر يونايتد، مثل أنتوني، وأندريه أونانا، وكاسيميرو، وماسون ماونت.