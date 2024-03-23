أعضاء النواب والشيوخ بالإسكندرية يشاركون في انتخابات نقابة المحامين

شارك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء نقابة المحامين في انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، والتي انطلقت صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساء اليوم.

وادلى النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ والنائب أبوالعباس فرحات عضو مجلس النواب بأصواتهما بالنادي البحري بجليم، وأدلى النائب علاء جاد عضو مجلس الشيوخ بصوته بمقر المحكمة بالمنشية.

وبدأت لجان الاقتراع استقبال الأعضاء لاختيار نقيب عام للمحامين و28 عضوا من أعضاء مجلس نقابة المحامين بـ 8 محاكم استئناف، من بينهم 3 مقاعد للإدارات القانونية والشركات.

وأعدت نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، 44 لجنة اقتراع موزعين على 15 مركز انتخابي؛ لاستقبال أعضائها المقيدين بكشوف الناخبين، غدًا السبت، لاختيار النقيب العام، و3 مرشحين للإدارات القانونية، و25 عضوا من جميع محاكم الاستئناف بالمحافظات.

وتتمركز مراكز الاقتراع في الإسكندرية داخل "نادي المحامين، وغرفة المحامين بالمحكمة البحرية، ومجمع محاكم المنشية في الدور الأول، ومقر الخدمات النقابية في المنشية، ومقر الخدمات النقابية في محرم بك، وغرفة المحامين في الطابقبن الأول والثالث بمحكمة محرم بك، ونادي المحامين في محطة الرمل، وغرفة المحامين في المحكمة الكلية، ومقر النقابة في الدخيلة، والطابقبن الأرضي والثاني في محكمة الدخيلة، ومقر محكمة برج العرب الجزئية.

يذكر أن نقابة المحامين المصرية تضم37 نقابة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.