حقيقة اعتزال رياض محرز اللعب الدولي

أشارت تقارير صحفية إلى رغبة لاعب منتخب الجزائر وأهلي جدة السعودي، رياض محرز، في إنهاء مشواره الدولي بعد خروج منتخب بلاده من كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وعبّر محرز، عبر صحيفة "الشروق الجزائرية"، عن تفكيره في اعتزال اللعب الدولي، قائلاً: "بمجرد رحيل المدرب ووجود مدرب جديد ولاعبين جدد يستطيعون خدمة الجزائر، سيكون لدينا جيل جديد يفرح البلاد".

وأوضحت الصحيفة أن محرز رفض الانضمام إلى المنتخب الجزائري في مباراته الودية ضد أنجولا أمس، التي انتهت بفوز الجزائر 3-2، بعدما طلب منه المدير الفني الحالي فلاديمير بيتكوفيتش الحضور.