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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صورة بدون عنوان.. محمد صلاح يثير الجدل على موقع اكس

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي صورة عبر حسابه على موقع «إكس» مرتديا بدلة دون الكشف عن أى تفاصيل.

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وحش أوبو الجديد بخصم لا يقاوم.. موبايل فخم بإمكانيات متطورة.. صور

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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع نهاية التعاملات

وتلقى منتخب مصر، خبرا  سارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد ساعات قليلة من الفوز على نيوزيلندا بهدف دون مقابل، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية والمقامة بالقاهرة.

وارتفع رصيد منتخب مصر، 2.38 نقطة في تصنيفه العالمي على مستوى المنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” شهريا، وأصبح رصيد المنتخب الوطني حاليا 1502.76 نقطة في تصنيف المنتخبات.


وتعتبر هذه هي الزيادة الأولى، في رصيد نقاط منتخب مصر بتصنيف فيفا في عام 2024.

كان منتخب مصر قد تعرض لفقد عدد كبير من النقاط بسبب نتائجه في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة وخروجه المبكر على يد الكونغو الديمقراطية

محمد صلاح

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