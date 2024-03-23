مفتي الجمهورية: الرحمة هي السمة الغالبة على حياة رسول الله

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن مسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تجسدها الرحمة بمعناها الكامل.

وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " اسأل المفتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النبي محمد كان رحمة مهداة مع كل شيء ".

وأضاف شوقي علام:" النبي محمد كان رحيما مع أهل بيته"، مضيفا:" المسلم ليس لعانا ولكن المسلم هين لين".

وتابع شوقي علام :" الرحمة هي السمة الغالبة على كل مناحي حياة رسول الله".

واكمل شوقي علام :" الناس دخلت في دين الله أفواجا بسبب رحمة رسول الله "، مضيفا:" الناس يحبون الشخصية الهادئة الهينة اللينة ".