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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن اختيار بديل اللاعب إمام عاشور الذي سيدخل التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في مباراته القادمة بنهائي بطولة كأس العاصمة أمام الفريق الفائز من مباراة كرواتيا وتونس.

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وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن إستقر إلى حد كبير على الدفع بلاعب الوكرة القطري حمدي فتحي أساسيا في المباراة القادمة بديلا عن إمام عاشور، الذي تعرض لإصابة بخلع في الكتف في مباراة الأمس بين منتخب مصر ونظيره منتخب نيوزيلندا.
 

أضاف المصدر، أن هناك سيناريو آخر قد يلجأ إليه حسام حسن، وهو الدفع باللاعب محمود تريزيجيه في مركز 8 في وسط الملعب بديلا عن إمام عاشور، على أن يتم الدفع بمصطفى فتحي في مركز الجناح الأيمن وعمر مرموش في مركز الجناح الأيسر، ولكن حتى ألان يبدو السيناريو الأول هو الأقرب، وهو الدفع بحمدي فتحي أساسيا لتعويض غياب إمام عاشور.

أثبتت الأشعة التي خضع  لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، وسيستكمل اللاعب الإشاعات اليوم، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه

كأس العاصمة حسام حسن

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