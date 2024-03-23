نجم الزمالك يفتح النار على الشامتين في إصابة إمام عاشور

وجه شوقي السعيد نجم الزمالك السابق، رسالة نارية للشامتين في إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب مصر مع نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكتب شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الناس اللي شمتانه في امام عاشور.. هو في كدة"

وأثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، وسيستكمل اللاعب الأشعات غدًا، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه.



وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد أحرزه مصطفي محمد في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث ينتظر المنتخب الفائز من تونس وكرواتيا لمواجهته في النهائي.