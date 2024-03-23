برنامج حياة كريمة يهدي بائعا متجولا 100 ألف جنيه لشراء تروسيكل.. فيديو

خصصص برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة في حلقة اليوم لمساعدة بائع متجول في الشارع يعاني من ألم الفقرات والتهابات المفاصل.

وقال البائع: "بحاول أبيع وبكسب 120 جنيه في اليوم، وبنزل الساعة 10 الصبح برجع المغرب"، متابعا: "مفيش عندي أي دخل تاني وساكن في أوضه وصالة، وأنا نفسي في تروسيكل يغنيني عن لفي في الشوارع وأفتح بيه مشروع".

وأثناء الحلقة، جاء للبائع رجل يحتاج إلى صدقة، فقام بإعطائه أموالا، قائلا: "ربنا يرزقك ويصلح حالك".

وقدم برنامج "حياة كريمة"، للبائع 100 ألف جنيه لشراء التروسيكل الذي يحتاجه.