قومي المرأة بأسوان: تنفيذ مبادرة"مطبخ المصرية"لتوزيع الوجبات للأسر الأكثر إحتياجاً بقرى "حياة كريمة" 

قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه جارى تنفيذ فعاليات مبادرة " مطبخ المصرية " لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر الأكثر إحيتاجاً بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية.

وأشارت هدى مصطفى بأن مطبخ المصرية يعد عمل مجتمعى ذو بعد تنموى مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ ، وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات ، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كمخرجات لهذا التدريب.

مطبخ المصرية

وأضافت بأنه تلقت السيدات تدريباً على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للموائد الكبرى والوجبات الجاهزة ، و طرق حساب الكميات الإقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ.