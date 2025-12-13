تحصين 20 كلبًا حرًا بمصل السعار كإجراء وقائي في الإسماعيلية

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بإشراف الدكتور زكريا هاشم مدير المديرية، وبالمتابعة الميدانية من الدكتورة نيفين رشدي مسؤول التقصي الوبائي، بتنفيذ لجنة تقصي إكلينيكي نشط للطيور المنزلية بمركز ومدينة فايد في مسار الطيور المهاجرة، حيث تم سحب عينات وفحص الحالة الصحية للثروة الداجنة للتأكد من خلوها من الأمراض التنفسية وأنفلونزا الطيور.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية للموقف الوبائي، وحرصًا على تعزيز الإجراءات الوقائية والرقابية لضمان سلامة الثروة الداجنة، وبتكليف من الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووفق توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور حامد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وعلى جانب آخر، يواصل الطب البيطري بالإسماعيلية حملاته المكثفة لمتابعة وتحصين الكلاب الحرة والتوعية بمخاطر السعار ضمن مبادرة "مصر خالية من السعار قبل ٢٠٣٠".

حيث قامت لجنة من إدارة الأمراض المشتركة، بجولة ميدانية مكثفه شملت: منطقة مركز الإسماعيلية التجاري، شارع شل، شارع الجعيص، وأسفرت أعمال اللجنة عن:

• حصر وتتبع الكلاب الحرة في المناطق المستهدفة تمهيدًا لوضع خطة شاملة للتحصين ضمن الحملة القومية لمكافحة السعار.

• تحصين ٢٠ كلبًا حرًا بمصل السعار كإجراء وقائي فوري.

توعية المواطنين بخطورة مرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان وطرق انتقاله وكيفية التعامل السليم عند حدوث عقر، مع التأكيد على الرفق بالحيوان.

إعداد خطة زمنية ومكانية لمتابعة تلك المناطق واستكمال أعمال التحصين فور بدء المرحلة التنفيذية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية للاطمئنان على الوضع الوبائي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الصحة العامة، ودعم منظومة الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية والداجنة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.