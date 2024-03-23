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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة تمنح مالا لطفلين يعملون بدلا من الأم المصابة بالسرطان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

خصّص برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة في حلقة اليوم عن إخوات أطفال والدتهم تعاني من السرطان فقرروا النزول والعمل.

ويقوم الطفلان ياسين وعمرو، ببيع الأيات القرأنية فى الشوارع لفتح رزقهم، وقال أحد الطفلين، إن والدهم الراحل قام بتعليمهم كيفية صنع هذه الأشياء وأن لا أحد يساعدهم فى صنعها.

وأضاف: “والدتي مريضة بالسرطان ودي حاجة من عند ربنا ونقوم بصنع تلك التحف بمادة قريبة من الفخار ونعمل علشان منمدش أيدينا لحد وبنرس وبنشتغل فى نفس الوقت”.

وقام برنامج “ حياة كريمة” بتكريمهم وإعطائهم ميداليات لحياة كريمة، وظرف لكل طفل به مبلغ مالي به 10 ألاف جنيه.

حياة كريمة برنامج حياة كريمة قناة دي إم سي احبار توك شو اخبار

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