استكمال أعمال إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة بواحة سيوة

تفقد اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة ، خلال جولة تفقدية منطقة تابة لمتابعة استكمال أعمال عملية إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة بشبكة الكهرباء .

وأكد رئيس مدينة سيوة ، أن ذلك ياتى لضمان تحسين مستوي الخدمة للاهالي نظرا لتهالك بعض الأعمدة ، واستجابة وتلبية لسكان المنطقة ولمتابعة أعمال خطة الكهرباء بالقري والتجمعات السكنية لتحسين مستوى التيار الكهربائي .

كما قام رئيس مدينة سيوة، بتفقد شكاوى المواطنين بوجود هبوط في احد غرف خطوط الإتصالات بجوار المسجد الكبير وعلى الفور تم التواصل والتنسيق مع المهندس بشير عبدالرحمن مدير سنترال سيوة للبدء في ترميم وإصلاح الغرفه التي تحتاج إلي ترميم ، مؤكدا على تأمين الموقع أثناء العمل حفاظا على سلامة المواطنين.

وفى وقت سابق، نظمت لجنة التراث مسابقة في الشعر الشعبى تحت عنوان: (وادى ماجد صفحة مشرقة في تاريخنا المعاصر) وذلك بمكتبة مصر العامة ، شارك في المسابقة عدد من الشعراء بمطروح ، وضمت لجنة التحكيم الشاعر جبريل موسى بو جديدة رئيس نادى الأدب المركزي بمطروح،.

وأسفرت المسابقة عن فوز كل من:

المركز الأول : الشاعر العبس حمزة

المركز الثاني : نصر يحيى عبد ربه

المركز الثالث : محمد رجب الجبيهي

المركز الرابع: صالح الجراري

المركز الخامس: عبد العال العوامي

المركز السادس : عبد العال فرج

المركز السابع: غنيوة عند الرحيم

هذا وسوف يتم تكريم الفائزين في الإحتفالية الكبرى للعيد القومي للمحافظة، بجوائز مالية وشهادات تقدير. بمكتبة مصر العامة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

وأوضح عبد الحميد القناشى رئيس لجنة التراث أن اللجنة تواصل فعالياتها على مدار ديسمبر الجارى بإقامة مهرجان الفروسية يوم الخميس 18 ديسمبر وأمسية بنادي الأدب بمدينة براني يوم 22 ديسمبر إحتفالية بجامعة مطروح يوم 29 ديسمبر .