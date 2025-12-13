قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دونجا: أتمنى مواجهة باريس سان جيرمان في النهائي.. وفوزنا بدوري الأبطال ليس “صدفة”
بدون إصابات.. حريق يلتهم أتوبيس رحلات في كفر الشيخ | صور
تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5مخاطر كارثية لمشروبات الدايت الغازية
المالية: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال الفترة المقبلة
3 أسباب وراء غضب توروب عقب مباراة انبي بكأس عاصمة مصر
انهيار الجسور وتصدع السدود.. شاهد فيضانات واشنطن تبتلع مدينة كاملة وفرار السكان
غضب جماهيري وفوضى في ملعب هندي بعد مغادرة ميسي المفاجئة
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى ضمن مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية
سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

استكمال أعمال إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة بواحة سيوة

رئيس مدينة سيوة يتفقد اعمال التطوير بقطاع الكهرباء
رئيس مدينة سيوة يتفقد اعمال التطوير بقطاع الكهرباء
ايمن محمود

تفقد اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة ، خلال جولة تفقدية منطقة تابة لمتابعة استكمال أعمال عملية إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة بشبكة الكهرباء .

وأكد رئيس مدينة سيوة ، أن ذلك ياتى لضمان تحسين مستوي الخدمة للاهالي نظرا لتهالك بعض الأعمدة ، واستجابة وتلبية لسكان المنطقة ولمتابعة أعمال خطة الكهرباء بالقري والتجمعات السكنية لتحسين مستوى التيار الكهربائي .

كما قام رئيس مدينة سيوة، بتفقد شكاوى المواطنين بوجود هبوط في احد غرف خطوط الإتصالات بجوار المسجد الكبير وعلى الفور تم التواصل والتنسيق مع المهندس  بشير عبدالرحمن مدير سنترال سيوة للبدء في ترميم وإصلاح الغرفه التي تحتاج إلي ترميم ، مؤكدا على تأمين الموقع أثناء العمل حفاظا على سلامة المواطنين.

وفى وقت سابق، نظمت لجنة التراث مسابقة في الشعر الشعبى تحت عنوان: (وادى ماجد صفحة مشرقة في تاريخنا المعاصر) وذلك بمكتبة مصر العامة ، شارك في المسابقة عدد من الشعراء بمطروح ، وضمت لجنة التحكيم الشاعر جبريل موسى بو جديدة رئيس نادى الأدب المركزي بمطروح،.

وأسفرت المسابقة عن فوز كل من:

المركز الأول : الشاعر العبس حمزة

المركز الثاني : نصر يحيى عبد ربه

المركز الثالث : محمد رجب الجبيهي

المركز الرابع: صالح الجراري

المركز الخامس: عبد العال العوامي

المركز السادس : عبد العال فرج

المركز السابع: غنيوة عند الرحيم

هذا وسوف يتم تكريم الفائزين في الإحتفالية الكبرى للعيد القومي للمحافظة، بجوائز مالية وشهادات تقدير. بمكتبة مصر العامة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

وأوضح عبد الحميد القناشى رئيس لجنة التراث أن اللجنة تواصل فعالياتها على مدار ديسمبر الجارى بإقامة مهرجان الفروسية يوم الخميس 18 ديسمبر وأمسية بنادي الأدب بمدينة براني يوم 22 ديسمبر إحتفالية بجامعة مطروح يوم 29 ديسمبر .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح سيوة

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

الأعلى للجامعات

الابتكار وريادة الأعمال.. ورشة عمل في المجلس الأعلى للجامعات

رئيس الوزراء

مدبولي يؤكد دعم الدولة لمختلف المشروعات الثقافية المتنوعة التي تستهدف تقديم الخدمات خاصة للشباب والنشء

معهد بحوث الإلكترونيات

التعليم العالي: إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية في الطاقة المتجددة لعام 2025–2026

بالصور

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

