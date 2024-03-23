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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مصطفى حسنى: خليك بصير بالحدود والخصوصيات .. وفضفض مع الأمين

مصطفى حسني
مصطفى حسني

قال الداعية مصطفى حسنى، أنه فى رحلتك من الشتات لليقين محتاج تكون بصير هو انت ليه محتاج تبوح بخصوصياتك وأسرارك، لافتا إلى أن البعض منا عندما يبوح بسره يأنبه ضميره وأنه قد يستغل ضده، فعليك أن تسأل نفسك سؤال هو أنا ليه حكيت القصة دى؟.

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واضاف مصطفى حسنى خلال  لقاء تلفزيوني أن هناك 3 أسباب للإجابة على السؤال أولها طلب النصيحة والمشورة، وثانيا علشان أحس أنى مستريح، فخد بالك انت بتحكى لمين والأهم تفضفض للشخص الأمين اللى يحافظ على سرك ومبيحكيش لحد، والثالث رشوة بدفعها لجذب الاهتمام أو لطلب القرب من حد معين".

وأوضح مصطفى حسنى أن الإنسان قد يظلم نفسه لما يفضفض عن سره، لأن ممكن يكون اللى بيسمعلى مافيش أى فايده منه، وبعدها أبرر له ما قلت فأصبح أكثر ضعفا أمامه، فلا تستغل نفسك أو تؤذيها بإفشاء خصوصياتك طلبا للود .

وتابع:  "على العبد أن يكون بصير بالحدود والخصوصيات للى قدامه وحدوده اللى رسمهالك وخصوصياتك أيضا، موضحا أن الإنسان يصاب بالشتات لما يكون عنده عشم ويشعر أنه بعيد لما اللى قدامه ميحكيش له اللى كان متوقع أنه يشاركه فيها".

الداعية مصطفى حسني أنواع الأمانة برنامج مصطفى حسني

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