مصطفى حسني: عيون «القلب» تدرك حقائق الأشياء

قال الداعية مصطفى حسني، إن الإنسان يملك عيون في وجه لمشاهدة الأمور، ويملك عيون أخرى في قلبه لإدراك حقائق الأشياء.

وأضاف «حسني» خلال برنامجه "بصير"، أن البصير يدرك حقائق الأشياء على وجه اليقين، ويفرح بما ينفعه ولا يؤذيه لأنه يرى الحقيقة، ويعطي كل شيء وزنه الحقيقي.

وأوضح أن كل من هو بصير يحزن على ما يستحق الحزن بقدر صحيح، وكلمة البصير هي من أسماء الله الحسنى، وهو الذي يرى الأعمال ويعلم الأحوال.

وأشار إلى أن عين من هو بصير يرى بشكل صحيح وفي الغالب سيقوم بالتصرف الصحيح، أما من يعيش الشتات سيتصرف بشكل خاطئ، مؤكدًا أن الله تعالى قال: "فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور"، منبهاً على أن الشتات وعدم تقييم الأمور لا تعود للرؤية لكنها تأتي من شخص غير بصير لا يمكنه أن يرى الأشياء بقلبه.