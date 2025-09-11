شوبير يوجه رسالة لفيريرا بعد قبول اعتذار الجزيري

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لفيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، بعد أزمة سيف الدين الجزيري.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “الجزيري قدم اعتذار لفيريرا واللاعبين وقال هبقى كويس وفيريرا قال يرجع للتدريبات الجماعية بعد ما يستعيد لياقته البدنية”.

وأضاف: “أنا بس عندي كلمة لمستر فيريرا وهى أنه لم يكن من المستحب أن تخرج على الملأ لتقول إن الجزيري مش هيبقى موجود معاك، لأنه أحيانا بتضطر للتراجع عن كلامك لأنه لاعب محترف وموجود عندك”.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعب في حضور عبد الناصر، مدير الكرة بالنادي، وأظهر اللاعب التزامًا كبيرًا بالعقوبة التي فُرضت عليه، ما جعل المدير الفني يُقرر إعادته من جديد للتدريبات الجماعية اليوم بعد وصوله إلى المعدلات البدنية المطلوبة.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.