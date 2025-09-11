اتحاد جدة يفقد خدمات بنزيما أمام الفتح في الدوري السعودي

أكد تقرير صحفي غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، عن لقاء فريقه ضد الفتح، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية، أن كريم بنزيما عن مباراة الفتح، حيث يخضع النجم الفرنسي لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة، ولم يتم الكشف عن مدة غيابه عن الفريق حتي هذه اللحظة.

الشهري أساسيًا

وأضافت أن لوران بلان، مدرب اتحاد جدة، استقر تواجد صالح الشهري كعنصر أساسي في خط الهجوم خلال مباراة الفتح.

وكان اتحاد جدة فاز على الأخدود بخمسة أهداف مقابل هدفين، في بداية مشوار دفاعه عن لقب الدوري السعودي 2025-2026.

يذكر أن الفتح السعودي يدربه جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.