موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد ومكان مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال، التي ستُقام بمشاركة الأندية أبطال القارات.

وفي مباراة الدور الفاصل بين أبطال القارات (المباراة الأولى)، سيلتقي فريق بيراميدز، الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2024-2025، مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2025، حيث تقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً (بالتوقيت المحلي) يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 على ملعب 30 يونيو في القاهرة.

وجاءت مواعيد وملاعب باقي مباريات البطولة كالتالي:

ويتواجه الفائز من بيراميدز وأوكلاند سيتي مع النادي الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا 2024-2025، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الساعة التاسعة مساءً (بالتوقيت المحلي) يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، في مباراة لتحديد المتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

ويتأهل الفائز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ إلى المرحلة التالية من المباريات، والتي تبدأ بديربي الأمريكتين يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بين كروز أزول المكسيكي، الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف 2025، وبطل كأس ليبرتادوريس 2025 من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الذي سيتم تحديده في 29 نوفمبر 2025.

وفي يوم السبت 13 ديسمبر 2025، سيتواجه الفائزان من المباراة الثانية والثالثة على كأس التحدي (المباراة الرابعة) من أجل الحصول على مكان في النهائي.

وأخيراً، سيلتقي الفائز من المباراة الرابعة مع باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025، في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 (المباراة الخامسة).

وسيتم الإعلان عن الدولة المضيفة للمباريات الثالثة والرابعة والخامسة لاحقًا، وفقاً لبيان الفيفا.