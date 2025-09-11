قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد ومكان مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في  بطولة كأس إنتركونتيننتال، التي ستُقام بمشاركة الأندية أبطال القارات.

وفي مباراة الدور الفاصل بين أبطال القارات (المباراة الأولى)، سيلتقي فريق بيراميدز، الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2024-2025، مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2025، حيث تقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً (بالتوقيت المحلي) يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 على ملعب 30 يونيو في القاهرة.

وجاءت مواعيد وملاعب باقي مباريات البطولة كالتالي:

ويتواجه الفائز من بيراميدز وأوكلاند سيتي مع النادي الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا 2024-2025، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الساعة التاسعة مساءً (بالتوقيت المحلي) يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، في مباراة لتحديد المتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

ويتأهل الفائز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ إلى المرحلة التالية من المباريات، والتي تبدأ بديربي الأمريكتين يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بين كروز أزول المكسيكي، الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف 2025، وبطل كأس ليبرتادوريس 2025 من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الذي سيتم تحديده في 29 نوفمبر 2025.

وفي يوم السبت 13 ديسمبر 2025، سيتواجه الفائزان من المباراة الثانية والثالثة على كأس التحدي (المباراة الرابعة) من أجل الحصول على مكان في النهائي.

وأخيراً، سيلتقي الفائز من المباراة الرابعة مع باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025، في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 (المباراة الخامسة).

وسيتم الإعلان عن الدولة المضيفة للمباريات الثالثة والرابعة والخامسة لاحقًا، وفقاً لبيان الفيفا.

انفجار - أرشيفي

كوريا الجنوبية.. ارتفاع عدد الإصابات في تفجير قاعدة عسكرية بمدينة باجو لـ8 حالات

سوريا - علم

بحوزتها صورايح وأسلحة ..القبض على خلية تابعة حزب الله بسوريا

إيطاليا

إيطاليا تطالب بحزمة عقوبات جديدة ضد بوتين

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

