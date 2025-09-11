لاعب الزمالك السابق: حسام حسن يعمل تحت ضغوط شديدة.. وعلينا دعمه

أكد نصر إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، أن رهبة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، سبب الأداء الذي ظهر عليه الفراعنة في مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

وقال نصر إبراهيم، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك مع الكابتن محمد صبري: “حسام حسن يعمل تحت ضغوط شديدة، وهذا ما يتعرض له أي مدرب مصري يتولى قيادة الفراعنة”.



وأضاف: “لماذا لم يلق حسام حسن الدعم من الجميع؟ علينا جميعا الوقوف بجانب الجهاز الفني لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026، حتى ولو لم نظهر بالأداء الذي نتمناه جميعا”.

وشدد نصر إبراهيم على أن الكرة في أفريقيا تغيرت تمامًا، ولم يتوقع أحد تعثر منتخبات السنغال ونيجيريا والكاميرون.

وذكر أن الكرة في أفريقيا لم تعد تعترف بمنتخبات كبيرة وأخرى صغيرة.