السولية رفقة ابنتيه في أحدث ظهور بموسم العودة إلى المدارس

شارك عمرو السولية، لاعب سيراميكا كليوباترا، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر السولية رفقة بناته، في أحدث ظهور اثناء موسم العودة إلى المدارس.

وكان قد كشف عمرو السولية، نجم النادي الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي عن طموحاته خلال الفترة الحالية.

وأكد السولية في تصريحات إذاعية :" هدفي العودة لتمثيل منتخب مصر، وأعلم أن العمل الجاد مع سيراميكا كليوباترا سيكون الطريق لتحقيق ذلك، خاصة في ظل طريقة لعب علي ماهر التي تناسبني وتشجعني على تقديم أفضل ما لدي".

وأضاف: "مسيرتي مع الأهلي استمرت أكثر من 9 سنوات، حققت خلالها كل شيء من بطولات وأرقام، والأهم أنني اكتسبت حب جماهير الأهلي، وهو ما أعتبره أغلى ما خرجت به من النادي".

وأشار السولية أن حلمي الآن هو المنافسة على كل البطولات مع سيراميكا كليوباترا وتحقيق طموحات النادي".