إذاعة جيش الاحتلال : الذخائر الجويةالمستخدمة في الهجوم على الدوحة قليلة جدا
السكك الحديد: نقل أكثر من 13 ألف سوداني عبر قطارات العودة الطوعية
مصر تجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووى الايرانى بعد توافق طهران ووكالة الطاقة الذرية
فخور بكم .. شيكابالا يدعم قائد منتخب مصر لأطفال الشوارع
سفير بريطانيا بواشنطن يكشف تفاصيل "محرجة" عن صداقته مع تاجر الجنس إبستين
أسعار الذهب في مصر مستهل الخميس
درجات المواد وأعمال السنة| تفاصيل النظام الجديد لتقييم طلاب الإعدادية وموعد تطبيقه
بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
حسام غالي: كان نفسي عبد الله السعيد يكمل في الأهلي
كامالا هاريس تؤلف كتابا يفضح الأيام الأخيرة في حكم الرئيس بايدن
قرار جمهوري بتعيين رشا إسماعيل عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس
مصر والإمارات تؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية وتدينان العدوان الإسرائيلي على غزة والدوحة
فخور بكم .. شيكابالا يدعم قائد منتخب مصر لأطفال الشوارع

سارة عبد الله

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا على دعم قائد منتخب مصر، لأطفال الشوارع بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم التى أٌقيمت مؤخرا بالنرويج.

وكتب شيكابالا عبر فيسبوك: "فخور بيكم وباللي بتعملوه مع المنتخب لرفع اسم مصر، وأتمنى أشوفكم في يوم من الأيام رافعين اسم بلدنا  من جديد في اكبر المحافل العالمية، منتظرين منكم لاعبين يكسروا الدنيا في الدوري المصري".

وتُوجت مصر بلقب كأس العالم لأطفال الشوارع بالعاصمة النرويجية أوسلو، وهي ليست بطولة عادية بل بطولة aboutmsr مختلفة لأنها تجمع شعوب ودول من كل مكان في العالم، وتستخدم الرياضة كوسيلة لكي تواجه الظلم وتدافع عن حقوق الأطفال.

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

