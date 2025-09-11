فخور بكم .. شيكابالا يدعم قائد منتخب مصر لأطفال الشوارع

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا على دعم قائد منتخب مصر، لأطفال الشوارع بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم التى أٌقيمت مؤخرا بالنرويج.

وكتب شيكابالا عبر فيسبوك: "فخور بيكم وباللي بتعملوه مع المنتخب لرفع اسم مصر، وأتمنى أشوفكم في يوم من الأيام رافعين اسم بلدنا من جديد في اكبر المحافل العالمية، منتظرين منكم لاعبين يكسروا الدنيا في الدوري المصري".

وتُوجت مصر بلقب كأس العالم لأطفال الشوارع بالعاصمة النرويجية أوسلو، وهي ليست بطولة عادية بل بطولة aboutmsr مختلفة لأنها تجمع شعوب ودول من كل مكان في العالم، وتستخدم الرياضة كوسيلة لكي تواجه الظلم وتدافع عن حقوق الأطفال.