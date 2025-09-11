قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرفة التجارة الأمريكية تتوقع سقوط غالبية الشركات العاملة بالصين بفعل رسوم ترامب
توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها
بعد هجوم الدوحة.. كندا تعيد تقييم علاقاتها مع إسرائيل وتعلن المضي نحو الاعتراف بفلسطين
كهرباء جنوب الدلتا: إيقاف شحن العدادات مؤقتا من مساء اليوم
ما هي مكفرات الذنوب؟.. 6 أعمال عظيمة تمحو السيئات وتنجيك من عذاب النار
المندوب الروسي في فيينا : مطلب إيران بالحصول على ضمانات أمنية
مواد قا تلة.. حقيقة شاحنة رش المعطر في العاصمة الإدارية
ترامب يوبخ نتنياهو في مكالمة حادة بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
وداعا الموجات الحارة.. بدء العد التنازلي لانخفاض درجات الحرارة
حبس خادمة استولت على نصف مليون جنيه ملك مخدومتها عبر انستاباي
وسائل إعلام لبنانية: الجماعات المتطرفة حاولت حرق منزل فضل شاكر بسبب الغناء
رياضة

حسام غالي يرفض الإجابة عن سؤال سبب كبوة الأهلي

يمنى عبد الظاهر

رفض حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، التعليق على تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في بطولة الدوري.

وبسؤال حسام غالي، هل ترى أن الاهتمام ببطولة كأس العالم للأندية بالتعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين سبب كبوة الأهلي حاليًا، قال خلال حواره في بودكاست “G.Talks”: “صعب أجاوب على هذا السؤال، لأني لو جاوبت عليه هيبقى انتقاد بشكل أو بأخر للسياسة اللي حصلت”

وأضاف: “هو ده النادي الأهلي ممكن نقطع بعض في الغرف المغلقة، ولكن نطلع في الإعلام، عمرنا ما نجرح في حد”.

كان النادي الأهلي قرر إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد مرور 5 جولات من بطولة الدوري الممتاز، بسبب تراجع نتائج الفريق والتي كان أخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ويتولى عماد النحاس، قيادة الفريق، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

