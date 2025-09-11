حسام غالي يرفض الإجابة عن سؤال سبب كبوة الأهلي

رفض حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، التعليق على تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في بطولة الدوري.

وبسؤال حسام غالي، هل ترى أن الاهتمام ببطولة كأس العالم للأندية بالتعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين سبب كبوة الأهلي حاليًا، قال خلال حواره في بودكاست “G.Talks”: “صعب أجاوب على هذا السؤال، لأني لو جاوبت عليه هيبقى انتقاد بشكل أو بأخر للسياسة اللي حصلت”

وأضاف: “هو ده النادي الأهلي ممكن نقطع بعض في الغرف المغلقة، ولكن نطلع في الإعلام، عمرنا ما نجرح في حد”.

كان النادي الأهلي قرر إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد مرور 5 جولات من بطولة الدوري الممتاز، بسبب تراجع نتائج الفريق والتي كان أخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ويتولى عماد النحاس، قيادة الفريق، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.