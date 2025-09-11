قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الكهرباء لن ترتفع .. الحكومة تحسم الأمر
مستشفيات غزة تستقبل 11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي
بـ 41 طائرة مسيرة.. هجوم أوكراني ضخم على مدينة روسية
إمام عاشور يطالب بمساواته بـ زيزو و تريزيجيه .. تفاصيل
أبو العينين يرأس اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي بشرم الشيخ .. تفاصيل
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية رد مناسب على من يريد الاعتراف بفلسطين
معتدل الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025
لو عندك صداع لازم تبحث عن السبب .. تحذير عاجل من جمال شعبان
قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو
ارتفاع قتلى الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية لـ 9 أشخاص
أواظب على صلاة الجمعة والفجر بالمسجد وباقي الصلوات في المنزل.. فما الحكم؟
عبد العاطي يتوجه إلى الدوحة لتأكيد التضامن مع قطر وبحث التصعيد الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السولية يهنئ إبراهيم فايق في عيد ميلاده

عمرو السولية وفايق
عمرو السولية وفايق
سارة عبد الله

هنأ عمرو السولية، لاعب سيراميكا كليوباترا، الإعلامي إبراهيم فايق، بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك السولية ستوري عبر حسابه على انستجرام، وكتب: “عيد ميلاد سعيد هيما”.

وكان قد كشف عمرو السولية، نجم النادي الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي عن طموحاته خلال الفترة الحالية.

وأكد السولية في تصريحات إذاعية :" هدفي العودة لتمثيل منتخب مصر، وأعلم أن العمل الجاد مع سيراميكا كليوباترا سيكون الطريق لتحقيق ذلك، خاصة في ظل طريقة لعب علي ماهر التي تناسبني وتشجعني على تقديم أفضل ما لدي".

وأضاف: "مسيرتي مع الأهلي استمرت أكثر من 9 سنوات، حققت خلالها كل شيء من بطولات وأرقام، والأهم أنني اكتسبت حب جماهير الأهلي، وهو ما أعتبره أغلى ما خرجت به من النادي".

وأشار السولية أن حلمي الآن هو المنافسة على كل البطولات مع سيراميكا كليوباترا وتحقيق طموحات النادي".

عمرو السولية سيراميكا كليوباترا إبراهيم فايق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

رئيس الوزراء

الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

ترشيحاتنا

حملات نظافة

استعدادا للعام الدراسي .. حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة بحي غرب كفر الشيخ

جثة

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى مشاجرة بين طرفين بقليوب

جامعة الأقصر تناقش استعدادات استقبال الطلاب الجدد وخطة الأنشطة الطلابية٢٠٢٦/٢٠٢٥

جامعة الأقصر تناقش استعدادات استقبال الطلاب الجدد وخطة 2026/2025

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد