شوبير يكشف شروط عودة أرض ٦ أكتوبر للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة بشأن أرض الزمالك ٦ أكتوبر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “بخصوص أرض أكتوبر الاتصالات الأخيرة بين وزير الإسكان ووزير الشباب والرياضة وإدارة نادي الزمالك هناك اتجاه لعودة أرض النادي ولكن بشروط محددة”.

وتابع: “فيه برنامج زمني محدد من مجلس الزمالك لتنفيذ المشروع ومتابعة التنفيذ من خلال تقرير مفصل كل 3 شهور وفي حال عدم الالتزام سيتم سحب الأرض من نادي الزمالك بشكل نهائي، كما سيتم تخصيص 80 في المائة من مساحة الأرض للمباني والملاعب الرياضية ومنح مهلة للنادي لتنفيذها”.

وأضاف شوبير: “تم الاتفاق أيضا على دفع مبلغ مالي من قبل نادي الزمالك سواء بقيمة مالية أو بجزء من الشق الاستثماري في النادي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”.