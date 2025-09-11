موعد مباراة منتخب مصر القادمة ومكان إقامتها

يستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي لحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي خلال فترة التوقف الدولي من 6 إلى 15 أكتوبر ومن المقرر إقامتها في المغرب.

وحصد المنتخب المصري نقطة مهمة بعد التعادل السلبي مع بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وبهذه النتيجة حافظ الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بوركينا فاسو.



خطوة فاصلة لمنتخب مصر نحو المونديال



أصبح منتخب مصر بحاجة إلى نقطتين فقط من مباراتيه المقبلتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو لضمان بطاقة التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وجيبوتي



اللقاء المرتقب أمام جيبوتي في أكتوبر يمثل فرصة ذهبية للفراعنة لحسم التأهل مبكرًا قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو، في ظل سعي المنتخب لتحقيق ظهوره الرابع تاريخيًا في المونديال، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.