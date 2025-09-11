بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي

يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة بعدما خرقت مسيّرات قالت وارسو إنها روسية مجالها الجوي بحسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية البولندية .

وذكرت الخارجية البولندية في منشور لها على منصة أكس : بناء على طلب بولندا، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن خرق روسيا المجال الجوي البولندي".

وفي وقت لاحق ، أعلنت قيادة عمليات الجيش البولندي فرض قيود على حركة الملاحة على طول الحدود الشرقية للبلاد مع بيلاروسيا وأوكرانيا.

وأكدت قيادة عمليات الجيش البولندي أنها ستنشر 40 ألف جندي على الحدود مع بيلاروسيا بسبب المناورات الروسية البيلاروسية.

فيما أعلن الجيش البولندي وضع أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى ونشر طائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي.

وأفاد مركز قيادة العمليات بالجيش البولندي - في بيان نقله راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم حشد القوات وجميع الموارد المتاحة تحت قيادة الجيش لتأمين المجال الجوي للبلاد، كما تم نشر طائرات مقاتلة ووضع أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة الرادار الأرضية في حالة تأهب.

وأوضح مركز القيادة أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى ضمان الحفاظ على أمن الأراضي المتاخمة لأوكرانيا، وأنه جار مراقبة الوضع عن كثب.

