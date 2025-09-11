قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
أخبار العالم

بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي

محمود نوفل

يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة بعدما خرقت مسيّرات قالت وارسو إنها روسية مجالها الجوي بحسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية البولندية .

وذكرت الخارجية البولندية في منشور لها على منصة أكس : بناء على طلب بولندا، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن خرق روسيا المجال الجوي البولندي".

وفي وقت لاحق ، أعلنت قيادة عمليات الجيش البولندي فرض قيود على حركة الملاحة على طول الحدود الشرقية للبلاد مع بيلاروسيا وأوكرانيا.

وأكدت قيادة عمليات الجيش البولندي أنها ستنشر 40 ألف جندي على الحدود مع بيلاروسيا بسبب المناورات الروسية البيلاروسية.

فيما أعلن الجيش البولندي وضع أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى ونشر طائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي.

وأفاد مركز قيادة العمليات بالجيش البولندي - في بيان نقله راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم حشد القوات وجميع الموارد المتاحة تحت قيادة الجيش لتأمين المجال الجوي للبلاد، كما تم نشر طائرات مقاتلة ووضع أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة الرادار الأرضية في حالة تأهب.

وأوضح مركز القيادة أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى ضمان الحفاظ على أمن الأراضي المتاخمة لأوكرانيا، وأنه جار مراقبة الوضع عن كثب.
 

