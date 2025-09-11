ترامب يعلق على إسقاط بولندا مسيرات فوق أراضيها

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إسقاط طائرات مسيرة روسية انتهكت المجال الجوي لبولندا، الحليفة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلال هجوم على غرب أوكرانيا بسؤال واحد دون إجابة.

وفي أول تعليق له على الحادث، كتب ترامب - في تدوينة على منصته (تروث سوشيال) - "ما شأن روسيا التي تنتهك المجال الجوي البولندي بطائرات مسيرة؟ ها نحن ذا!".



وأبلغ رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، البرلمان أنه تم تسجيل 19 انتهاكًا للمجال الجوي البولندي على مدار سبع ساعات، وتم إسقاط المسيّرات بمساعدة حلفاء الناتو، حسبما أوردت صحيفة (نيوزويك) الأمريكية.

ونفت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات نحو الأراضي البولندية باستخدام طائرت مسيرة، مؤكدةً أن الغارات التي شنتها الليلة الماضية استهدفت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في المناطق الغربية من البلاد على الحدود مع بولندا.



وقامت بولندا بتفعيل المادة الرابعة من معاهدة الناتو؛ لكي تنبه الحلفاء إلى وجود تهديد خطير وبدء إجراء مشاورات حول كيفية الرد عليه.



يذكر أن بولندا عضوة في الناتو و انضمت له في عام 1999، كما تحظى بعضوية الاتحاد الأوروبي الذي انضمت له في عام 2004.

