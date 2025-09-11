وزيرة الخارجية الكندية: ندعم بولندا عقب خرق مسيّرات روسية مجالها الجوي

قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، ووزير الدفاع الكندي ديفيد ماكجينتي، اليوم الأربعاء، إن كندا ستدعم بولندا بعد أن خرقت طائرات مسيّرة روسية المجال الجوي لبولندا العضوة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وجاءت هذه التصريحات رداً على إسقاط بولندا ما لا يقل عن ثلاث مسيّرات روسية في مجالها الجوي اليوم، وفق صحيفة (ذا جلوب آند ميل) الكندية.

وقد أبلغ رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، البرلمان أنه تم تسجيل 19 انتهاكًا للمجال الجوي البولندي على مدار سبع ساعات، وتم إسقاط المسيّرات بمساعدة حلفاء الناتو.

ونفت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات نحو الأراضي البولندية باستخدام طائرت مسيرة، مؤكدةً أن الغارات التي شنتها الليلة الماضية استهدفت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في المناطق الغربية من البلاد على الحدود مع بولندا.

وقامت بولندا بتفعيل المادة الرابعة من معاهدة الناتو لكي تنبه الحلفاء إلى وجود تهديد خطير وبدء إجراء مشاورات حول كيفية الرد عليه.



يذكر أن بولندا عضوة في الناتو و انضمت له في عام 1999، كما تحظى بعضوية الاتحاد الأوروبي الذي انضمت له في عام 2004.