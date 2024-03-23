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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل «صحة كفر الشيخ» يحيل الأطباء والصيادلة المُتغيبين بوحدة نصرة للتحقيق|صور

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

أحال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المُتغيبين عن العمل بوحدة نصرة الصحية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، ونقل تاركي العمل لإدارة أخرى.

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جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالوحدة الصحية بنصرة؛ استهدفت متابعة سير العمل بالوحدة، والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وقال “شقوير”، إن هذه الزيارات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على تحسين مستوى أداء العنصر البشري، وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً على أهمية المتابعة والتقييم لمراجعة مؤشرات الأداء ومعالجة أي قصور في أداء الخدمة الطبية.

وكيل صحة كفر الشيخ 
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