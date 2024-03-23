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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل «صحة كفر الشيخ» يتفقد القافلة الطبية لـ «حياة كريمة» بقرية الورق|صور

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

 دشنت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية الورق مركز سيدي سالم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فعاليات اليوم الأول للقافلة للاطمئنان على سير العمل بها وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ودعم فريق العمل وتحفيزه.

وصرح وكيل الوزارة أن القافلة تضم 11 عيادة طبية وتتوفر بها مجموعة مميزة من المتخصصين والاستشاريين في 11 تخصصاً طبياً، منها الباطنة، الأطفال، المسالك، الجراحة العامة، الجلدية، الرمد، النساء، تنظيم الأسرة، العظام، الأسنان، الأنف والأذن والحنجرة.

 

وأضاف «شقوير» أن القافلة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق الريفية، وتحسين مستوى معيشتهم، تحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن القافلة ستستمر على مدار يومين، وتقدم خدماتها للمواطنين بالمجان.

من جانبه، أعرب أهالي قرية الورق عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الصحة على تنظيم هذه القافلة الطبية، التي وفرت لهم خدمات طبية متميزة دون الحاجة إلى السفر إلى المدن الكبرى.

وتعد هذه القافلة واحدة من سلسلة القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة في مختلف محافظات مصر، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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