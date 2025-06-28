قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثورة 30 يونيو .. البورصة المصرية تحقق مكاسب تجاوزت 1.95 تريليون جنيه بنمو يفوق 400%
ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب
ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً
مصر تستضيف أول اجتماع رسمي لمجموعة العشرين مطلع سبتمبر المقبل
أخبار العالم | ترامب يهدد بضرب إيران مجددا.. ويلمح إلى وقف إطلاق نار قريب في غزة.. وإسرائيل تقصف خان يونس
نشرة المرأة والمنوعات| وصفة سهلة لـ الإمساك وحركة الأمعاء.. حظك اليوم.. فوائد تناول شوربة الكوارع أسبوعيا
9 ملايين دولار.. إعلامي يطرح سؤالا لجماهير الأهلي بشأن احتراف لاعب
ماذا حرم في شهر محرم الهجري؟.. 3 أفعال الوقوع فيها سهل
قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر يوليو 2025
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. ماذا سيمتحن الطلاب غداً ؟
أفضل دعاء لضحايا حادث المنوفية.. 7 كلمات تفرش قبورهن بفراش الجنة
أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 “النظامين الجديد والقديم” غدا الأحد الموافق 29 يونيو 2025 ، لآداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل و مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى المقرر أن يؤديه طلاب النظامين الجديد والقديم غداً في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى “النظام الجديد”

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان اللغة الأجنبية الاولى “النظام الجديد” المقرر آداءه غداً في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن يشتمل على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى “النظام القديم”

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان اللغة الأجنبية الاولى “النظام القديم” المقرر آداءه غداً في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فمن المقرر أن يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. ماذا سيؤدي الطلاب غداً ؟

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. من المقرر أن يؤدي الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غداً الأحد الموافق 29 يونيو 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)

امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

زيادة المرتبات

ثورة 30 يونيو والمرتبات.. كيف ارتفع الدخل من 1200 إلى 7000 جنيه؟

نعش الضحايا

ليلة بكت فيها المنوفية.. القصة الكاملة لـ حادث الطريق الإقليمي | ماذا حدث مع ضحايا لقمة العيش

رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل

فضح محاباة أمريكا لـ إسرائيل.. رئيس الاستخبارات السعودية السابق: لن أزور أمريكا حتى يرحل ترامب

صور الضحايا

ننشر صور ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

كأس العالم للأندية

MBC مصر تنقل 5 مواجهات نارية من دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025

دفن الضحايا

أول تحرك برلماني بشأن حادث الطريق الإقليمي .. بيان عاجل

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان | تكثيف أعمال النظافة وتلبية مطالب المواطنين.. وعرض مسرحى جديد

توقيتات الصلاة في اسوان

تعرف على توقيتات الصلاة فى أسوان.. اليوم

أبو علي يجتمع باللجنة العليا لتوثيق تراث النادي المصري

كامل أبو علي: توثيق تراث المصري لتعريف الأجيال الجديدة بقيمة النادي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| وصفة سهلة لـ الإمساك وحركة الأمعاء.. حظك اليوم.. فوائد تناول شوربة الكوارع أسبوعيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش..سر طبيعي لنحت البطن وحرق الدهون

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش
ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش
ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش

أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم

أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم
أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم
أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم

تسبب الانتفاخ والتقلصات.. احذر هذه العادات اليومية

احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر
احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر
احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر

فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

مقتل بلوجر شهير علي اللايف

لحظة مرعبة على اللايف.. مقـ..تل بلوجر شهير على تيك توك أمام جمهوره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد