ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 “النظامين الجديد والقديم” غدا الأحد الموافق 29 يونيو 2025 ، لآداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل و مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى المقرر أن يؤديه طلاب النظامين الجديد والقديم غداً في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى “النظام الجديد”

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان اللغة الأجنبية الاولى “النظام الجديد” المقرر آداءه غداً في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن يشتمل على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى “النظام القديم”

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان اللغة الأجنبية الاولى “النظام القديم” المقرر آداءه غداً في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فمن المقرر أن يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. ماذا سيؤدي الطلاب غداً ؟

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. من المقرر أن يؤدي الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غداً الأحد الموافق 29 يونيو 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)