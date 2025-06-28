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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق:وسام ابو علي يخطر الأهلي برغبته في الرحيل بعد تلقيه عروضا خارجية مغرية

وسام ابو علي
وسام ابو علي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إسلام صادق مفاجأة بشأن اللاعب وسام أبو علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق :"وسام ابو علي يخطر الأهلي برغبته في الرحيل بعد تلقيه عروضا خارجية مغرية ..وكلف وكيله بدراستها للإنتقال لإحداها ..وأزمة في القلعة الحمراء لصعوبة إيجاد البديل!".

وواصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، جذب الأنظار في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، وفقًا لما أعلنته شبكة "DAZN" الناقلة الرسمية للبطولة.


وجاء اختيار أبو علي بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال مواجهة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، حيث سجّل ثلاثة أهداف "هاتريك" بتنوع لافت بين التسديد بالرأس والقدمين، ليساهم في تعادل مثير بنتيجة 4-4، في واحدة من أقوى مباريات الجولة ضمن المجموعة الأولى.


ولم يكن أبو علي الممثل العربي الوحيد في التشكيل، إذ شهد أيضًا تواجد الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، تقديرًا لما قدمه خلال مباريات الجولة.

وسام ابو علي الاهلي اسلام صادق

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